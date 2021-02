La performance de The Weeknd est la deuxième à être organisée par Jay ZRoc Nation.

De plus, c’est la première fois qu’un artiste noir dirige le spectacle de la mi-temps depuis que Jay-Z a signé un partenariat avec la NFL en 2019, dans lequel il est devenu le «stratège du divertissement musical en direct» pour la ligue. L’année dernière, le rappeur s’est enrôlé Jennifer Lopez et Shakira pour la performance du Super Bowl Halftime Show.

De retour en novembre, Le plan directeur La star a fait l’éloge du chanteur, disant: « The Weeknd a introduit un son qui lui est propre. Son caractère unique et émouvant a défini une nouvelle génération de grandeur dans la musique et l’art. »

« C’est un moment extraordinaire dans le temps », a poursuivi Jay, « et le Pepsi Super Bowl LV Halftime Show va être une expérience extraordinaire avec un interprète extraordinaire. »

De plus, le chanteur de « Can’t Feel My Face » a exprimé son enthousiasme pour le concert convoité.

« Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes du monde jouer le Super Bowl et on ne peut que rêver d’être dans cette position », avait-il partagé dans un communiqué à l’époque. « Je suis honoré, honoré et ravi d’être au centre de cette tristement célèbre scène cette année. »