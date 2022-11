The Weeknd et Simi Khadra profitent d’un rendez-vous amoureux à Beverly Hills : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Le weekend32, et Simi Khadra, 29 ans, a confirmé qu’ils étaient toujours ensemble le dimanche 13 novembre, après n’avoir pas été vus ensemble pendant quatre mois. Le couple, dont la rumeur dit qu’il se fréquente depuis au moins avril 2021, s’est tenu la main lors d’un rendez-vous amoureux dans un restaurant japonais à Beverly Hills. Le chanteur de “Blinding Lights”, dont le vrai nom est Abel Tesfayea apparemment passé plus de deux heures au restaurant avec Simi, mieux connue pour faire partie du duo mannequin/DJ avec sa sœur jumelle, Brume Khadra.

Plus à propos Le weekend

The Weeknd a bravé la nuit froide en Californie avec un ensemble entièrement noir qui comprenait une veste, une paire de jeans, un chapeau et des baskets noires et blanches. Simi portait également une veste noire avec une capuche et une jupe chic pour montrer ses longues jambes maigres. Ils marchaient côte à côte en entrant dans le restaurant pour une belle soirée en amoureux avant les vacances.

La soirée du couple a marqué leur première sortie publique ensemble depuis juillet, lorsqu’ils sont sortis près du MGM Building à New York. Avant cela, le couple n’avait pas été vu ensemble depuis leur rendez-vous au Sunset Tower Hotel à West Hollywood le 2 février. The Weeknd et Simi auraient été liés pour la première fois en avril 2021, mais ils ont gardé un profil relativement bas jusqu’à leur hiver un rendez-vous romantique. Plus de deux semaines plus tard, ils se sont embrassés à Las Vegas le 19 février, tout en célébrant le 32e anniversaire de The Weeknd.

Ironiquement, Simi est de bons amis avec deux des ex-petites amies célèbres de The Weeknd, Selena Gomez et Bella Hadid. Après la sortie remplie de PDA de The Weeknd et Simi pour son anniversaire en février, Selena a posté une photo avec Simi sur Instagram, qui a essentiellement confirmé que la chanteuse “Same Old Love” n’a aucun problème avec son ex et son amie qui sortent ensemble. Quant à Bella, une source a précédemment déclaré HollywoodLa Vie que le modèle “n’est pas concerné d’une manière ou d’une autre avec qui Abel sort, même s’il s’agit d’un vieil ami à elle”.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





L’initié a ajouté: “Bella sait qu’il sort avec Simi avec désinvolture depuis un certain temps maintenant et que ce n’est donc pas vraiment nouveau pour elle. A-t-elle été un peu gênée quand elle l’a découvert ? Ouais. Beaucoup de gens seraient dans cette situation. Mais cela n’avait rien à voir avec la jalousie ou quelque chose comme ça.