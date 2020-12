Dionne Warwick est ici en train de prendre des noms. Ou plutôt, critiquer leur!

Le 5 décembre, la chanteuse légendaire est allée sur Twitter pour poser ses questions les plus brûlantes sur certains de nos fabricants à succès préférés.

« Salut, @chancetherapper, » elle tweeté chez l’artiste « Blessings », dont le vrai nom est Chancelier Johnathan Bennett. «Si vous êtes de toute évidence un rappeur, pourquoi l’avez-vous mis dans votre nom de scène? Je ne peux pas m’arrêter d’y penser.

Ce n’est pas une mauvaise question. Comme Dionne l’a dit dans un suivi tweeter, ce serait comme si elle s’appelait «Dionne la chanteuse».

Malgré les critiques, Chance était tout simplement ravi que l’interprète de « That’s What Friends Are For » le connaisse du tout. Il a tweeté en retour: « Désolé, je crains toujours que tu saches qui je suis. C’est incroyable! »

« Bien sûr que je te connais. Tu es LE rappeur », a-t-elle répondu, après avoir partagé une tweeter cette Justin Bieber« Holy », qui met en vedette Chance, est l’un de ses morceaux préférés. « Rapprochons ensemble. Je vais vous envoyer un message. »

Mais, ce n’était pas seulement Chance sur qui Dionne, 79 ans, avait des questions. Après avoir déclaré qu’elle venait pour tout le monde avec un « le » dans leur nom, elle a tweeté à Abel Tesfaye, mieux connu comme Le weekend.