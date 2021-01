Le chanteur pop canadien The Weeknd a fait peur à ses abonnés après avoir publié un selfie riche en Botox de lui-même sur son compte Instagram mardi. La photo montre The Weeknd, de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye, avec de sérieuses modifications sur son visage. Le look a d’abord été dévoilé dans son clip vidéo de la chanson Sauvez vos larmes sorti le 5 janvier 2021.

Sous-titrant son récent selfie au look prothétique, Abel a écrit: «Bonjour Ken, où est Barbie.» Le message a reçu plus de 2,5 millions de vues. Les fans ont partagé leurs réactions aux prothèses de The Weeknd qui ont été utilisées pour son récent clip vidéo sur sa publication Instagram.

Dans la vidéo, Abel enlève les bandages ensanglantés pour révéler un visage bâclé plein de botox, de charges et de chirurgie plastique. Le clip montre The Weeknd dans sa veste rouge scintillante et son pantalon noir, une tenue qui est devenue assez symbolique de lui depuis son album studio Après des heures est sorti l’année dernière.

Un fan a commenté: «Cela m’a effrayé lol», tandis que certains fans ont comparé le dernier look d’Abel au personnage de SpongeBob Square Pants Squidward. Un autre utilisateur a écrit: «Je ne peux pas sentir mon visage frapper un peu différent.»

Certains fans ont également comparé Abel aux Kardashians, connus pour avoir subi plusieurs chirurgies plastiques et des charges de botox pour améliorer leur apparence. «Abel Kardashian», a écrit un utilisateur. La célébrité d’Internet, Sebastian Moy, a écrit: « Je pensais que j’étais triste. »

Le clip de la chanson Sauvez vos larmes a même incité quelques fans de The Weeknd à spéculer sur le fait qu’il s’agit d’un morceau dissident de l’artiste de 30 ans aux Grammys. The Weeknd n’a reçu aucune nomination pour les Grammy Awards 2021, même si certains de ses morceaux ont dépassé les charts en 2020 comme Lumières aveuglantes.

Un fil Twitter a expliqué que le récent clip vidéo de The Weeknd le montrait avec un visage ciselé se produisant autour de personnes masquées qui représentent des célébrités et d’autres artistes musicaux. Le tweet a en outre expliqué que c’était un désaccord pour les Grammys, car Abel jette également un trophée dans la vidéo.