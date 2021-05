The Weeknd domine, BTS gagne dans toutes les catégories nominées

L’auteur-compositeur-interprète canadien The Weeknd a remporté gros aux Billboard Music Awards 2021 qui ont eu lieu à Los Angeles, dimanche soir. Il a remporté un total de 10 prix sur 16 nominations. Alors que la sensation du boys band coréen, BTS, a remporté toutes les catégories nominées et le rappeur portoricain Bad Bunny a également remporté de nombreux prix.

Le rappeur Drake a été nommé artiste de la décennie. Il a accepté le prix avec son fils de trois ans. L’auteur-compositeur-interprète Pink a reçu le prix Icon et a été rejoint sur scène par sa fille de neuf ans.

The Weeknd a été récompensé en tant que meilleur artiste masculin, meilleur artiste de chansons de radio, meilleur artiste R&B et meilleur artiste masculin R&B. Son album, ‘Après des heures‘a été nommé meilleur album de R&B et son single’ Blinding Lights ‘a été intitulé comme la meilleure chanson radio et la meilleure chanson R&B.

Il a également interprété sa chanson ‘Sauvez vos larmes‘dans le parking, plus tard dans le spectacle.

Bad Bunny a été nommé meilleur artiste latin et a également remporté le prix du meilleur artiste masculin latin, de la meilleure chanson latine et du meilleur album latin. BTS a remporté plusieurs prix, notamment le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste de vente de chansons et le meilleur artiste social.

La chanteuse de musique country Gabby Barrett a remporté trois prix: meilleure artiste country, meilleure collaboration et meilleure chanson country. Elle a prononcé un discours émouvant en acceptant le prix.

« Je vais essayer de rester ensemble, du mieux que je peux », a-t-elle déclaré selon etonline.com. Elle rit en retenant ses larmes. « Je n’étais pas censé gâcher mon maquillage, alors je dois jouer cool maintenant. Cela signifie tellement pour moi. Je joue depuis 10 ans, vraiment dur … Nous avons travaillé si dur pour arriver ici , » elle a ajouté.

La chanteuse Machine Gun Kelly a remporté le prix Top Rock Artist. Selon hollywoodreporter.com, il a déclaré: « Première grande scène sur laquelle j’ai été invité à accepter un prix. Je veux juste dire aux rêveurs qui vont être testés par la réalité comme je l’étais. Suspendez la logique et invitez la magie. . Si cinq ans ou 10 ans ou 12 ans avaient été trop longs à attendre ce moment, alors je n’aurais pas ce moment. Alors montrez simplement à l’univers qu’il ne peut pas vous enlever un rêve. «

La chanteuse Morgan Wallen a également remporté trois prix, pour le meilleur album country, le meilleur artiste country et les meilleurs artistes masculins country.

Les autres gagnants étaient Taylor Swift, qui a remporté la meilleure artiste féminine et la meilleure artiste du Billboard 200. Kanye West a remporté le prix du meilleur artiste gospel et la meilleure chanson gospel. Lady Gaga a été nommée la meilleure artiste de danse / électronique et a également remporté le prix du meilleur album de danse / électronique, Carrie Underwood a remporté le prix du meilleur album chrétien.