The Weeknd dit que sa voix se rétablit et reprogrammera le concert de LA

The Weeknd a déclaré mardi que sa voix récupérait, quelques jours seulement après avoir dû annuler sa performance lors d’un concert près de Los Angeles à mi-parcours du spectacle, et travaillait à reprogrammer l’événement.

Le concert au So-Fi Stadium de samedi comprenait deux chansons lorsque le chanteur a commencé à perdre sa voix et a été contraint d’écourter le spectacle.

“Le docteur dit que ma voix est sûre et qu’avec du repos, je serai solide et capable d’apporter le spectacle que mes fans de Toronto attendent”, a-t-il écrit dans un tweet mardi. “Le rendez-vous de Los Angeles est bientôt en cours d’élaboration. Merci beaucoup pour tout l’amour et la compréhension qui m’arrivent. Je vous aime tous tellement.”

The Weeknd a annoncé la nouvelle aux fans sur place depuis la scène samedi.

Il a dit à la foule lors du spectacle à guichets fermés : “Je ne peux pas vous donner le concert que je veux vous donner maintenant.”

“Je vais m’assurer que tout le monde va bien – vous récupérerez votre argent – ​​je ferai une émission très bientôt pour vous les gars”, a-t-il déclaré. “Mais je voulais sortir et m’excuser personnellement. Tu sais à quel point ça me tue, je suis désolé. Je t’aime. Merci beaucoup.”

Le chanteur a publié une déclaration sur Twitter après l’annulation du concert, disant que sa voix « s’est éteinte pendant la première chanson et je suis dévasté. vous rattraper avec une nouvelle date.”

The Weeknd s’était produit comme prévu vendredi soir devant une foule à guichets fermés dans le même stade.