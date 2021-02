L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Beyonce se produit lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl en 2013.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le premier Super Bowl a eu lieu au Los Angeles Memorial Coliseum en 1967. Le divertissement à la mi-temps comprenait le trompettiste Al Hirt, une équipe de forage du lycée local et les fanfares de la Grambling State University et de l’Université de l’Arizona. Mais les artistes les plus mémorables ont peut-être été les Bell Rocket Air Men qui volent en jet packs.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Les New Christy Minstrels, un groupe folk et pop, étaient l’un des interprètes lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl en 1970. Le match a eu lieu au stade Tulane à la Nouvelle-Orléans, le thème de l’émission était donc un hommage à Mardi Gras.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Hirt joue de la trompette tandis qu’Ella Fitzgerald chante au Super Bowl en 1972. Le spectacle de cette année rendait hommage à la légende du jazz Louis Armstrong, décédé l’année précédente.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le spectacle de mi-temps en 1977 a été produit par Disney, et le thème était « C’est un petit monde. »

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Un char sur le thème du Mardi Gras fait partie du spectacle de 1981, qui a eu lieu à l’intérieur du Louisiana Superdome.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl La foule apporte un arrière-plan coloré au spectacle de mi-temps du Super Bowl en 1983, qui s’est tenu au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl La NFL a changé les choses en 1991, mettant en vedette le groupe de garçons populaire New Kids on the Block pour le 25e anniversaire du Super Bowl. Mais les téléspectateurs n’ont vu l’émission qu’après le match, car ABC a plutôt diffusé un reportage sur la guerre du Golfe.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le « King of Pop », Michael Jackson, a interprété plusieurs de ses chansons à succès en 1993. On attribue souvent à sa performance le lancement de la tradition des spectacles à la mi-temps à succès.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Un hélicoptère récupère Diana Ross après avoir fait la une de l’émission de mi-temps du Super Bowl en 1996.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le spectacle de la mi-temps de 2001 a réuni plusieurs stars de différents genres musicaux. De gauche à droite, Justin Timberlake, le leader d’Aerosmith Steven Tyler, Britney Spears et Nelly. Mary J. Blige a également joué cette année-là.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Une peinture murale au salon de 2002 rend hommage à ceux qui sont morts dans les attentats terroristes du 11 septembre.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl L’émission de 2004 sera à jamais connue pour le «dysfonctionnement de la garde-robe» de Janet Jackson. Timberlake a déchiré une partie de ses vêtements à la fin d’une chanson, révélant son sein droit, et de nombreuses personnes qui regardaient à la maison étaient indignées. La Federal Communications Commission a ordonné une enquête et la NFL a passé les prochaines années à adopter des actes plus sûrs.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le grand Paul McCartney des Beatles se produit à la mi-temps du Super Bowl en 2005.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Le leader des Rolling Stones Mick Jagger danse pendant le spectacle de la mi-temps 2006.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Prince a joué au Super Bowl en 2007, et une journée détrempée dans le sud de la Floride a fourni la toile de fond parfaite pour sa chanson « Purple Rain ».

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Bruce Springsteen joue avec le E Street Band à la mi-temps en 2009.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Madonna, vêtue en déesse romaine, est portée sur scène en 2012.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Katy Perry a été un succès en 2015, mais peut-être pas autant que « Left Shark », qui est rapidement devenu un mème.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Les fans prennent part au spectacle 2016 au Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie. L’affichage coloré lit « Believe in Love » lors d’une performance qui combinait Bruno Mars, Beyonce et Coldplay.

L’évolution du spectacle de mi-temps du Super Bowl Lady Gaga est suspendue dans les airs alors qu’elle se produit à Houston en 2017.