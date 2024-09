The Weeknd collabore avec Playboi Carti au milieu du battage médiatique de l’album « Hurry Up Tomorrow »

The Weeknd vient de sortir une autre chanson au milieu du battage médiatique de son prochain album intitulé, Dépêchez-vous demain.

En collaboration avec le rappeur américain Playboi Carti, le hitmaker Blinding Lights a lancé sa chanson, Intemporel, le 27 septembre 2024. La chanson est un mélange du rythme trap downtempo de Carti et des rythmes synthétisés de The Weeknd.

Cependant, ce n’est pas la première fois que les fans de The Weeknd entendent cette chanson telle qu’il l’a déjà interprétée. Intemporel lors de son spectacle à guichets fermés à Sao Paulo, organisé pour montrer son soutien à la lutte contre la faim dans le monde.

Ce concert impressionnant a eu lieu après que le chanteur et compositeur canadien a révélé le titre et le concept de son prochain album très attendu, qui serait également le dernier volet de la trilogie sur laquelle The Weeknd travaille.

Dépêchez-vous demain serait une suite à son album de 2020, Après les heures d’ouverture et album 2022, Aube FMcependant, la date de sortie du prochain album n’a pas encore été révélée et le créateur de l’album semble rester plutôt énigmatique sur le sujet réel du projet.