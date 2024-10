The Weeknd bat son propre record du plus grand nombre d’auditeurs mensuels sur Spotify

Le week-endLes chiffres de Spotify ont atteint des sommets aveuglants… parce que la star a battu son propre record d’auditeurs mensuels sur la plateforme.

L’auteur-compositeur-interprète compte désormais près de 120,5 millions d’auditeurs mensuels… devant son compatriote popstar. Taylor Swift qui serait le seul autre artiste à compter plus de 100 millions d’auditeurs mensuels.

The Weeknd détenait le record depuis qu’il avait dépassé les 100 millions pour la première fois en février 2023… détenant le titre presque tous les mois depuis qu’il a atteint le total.





Ces dernières semaines ont été chargées pour The Weeknd sur le streamer… car sa chanson « After Hours » est devenue le nouveau membre du Billions Club de Spotify – des chansons qui ont été écoutées plus d’un milliard de fois.

Selon certaines informations, « After Hours » est la 18ème chanson de The Weeknd à franchir le seuil du milliard de streams… plus que tout autre artiste.

Bien sûr, il détient également la chanson la plus écoutée de l’histoire de Spotify… avec le morceau « Blinding Lights » de 2020 occupant la première place de tous les temps.

The Weeknd vient de terminer deux concerts à guichets fermés en Australie… et il en a deux autres prévus pour le week-end prochain.

Des sources ayant une connaissance directe nous disent qu’il passera la semaine prochaine à Sydney… et il a hâte d’offrir un grand spectacle sur le terrain. On nous dit qu’il se concentre sur la performance et sur la musique qu’il a déjà sortie à ce stade plutôt que de travailler sur quelque chose de nouveau.