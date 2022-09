The Weeknd annule un concert en Californie après avoir perdu sa voix

Le chanteur pop canadien The Weeknd a écourté un concert en Californie samedi après avoir perdu sa voix à mi-parcours.

Après quatre chansons au stade SoFi, l’interprète a déclaré qu’il devait annuler le spectacle et a déclaré au public qu’il récupérerait son argent.

“Ma voix s’est éteinte pendant la première chanson et je suis dévasté”, The Weeknd dit dans un tweet et a promis qu’il se rattraperait avec une nouvelle date.

The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, a commencé sa carrière d’enregistrement en 2010 et a remporté quatre Grammy Awards à ce jour.



