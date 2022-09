The Weeknd annule un concert à LA 15 minutes après avoir perdu sa voix

Le week-end Les fans de Los Angeles ont eu une mauvaise surprise samedi soir lorsque le chanteur a brusquement annulé son émission environ 15 minutes après le début de son set.

The Weeknd, également connu sous son nom de naissance Abel Makkonen Tesfaye, vient tout juste a commencé à jouer le deuxième de ses 2 spectacles à guichets fermés à Los Angeles ce week-end lorsqu’il a perdu la voix. Le stade SoFi était rempli de 70 000 fans lorsque, à peine 15 minutes après le début de son set, le groupe a commencé à jouer “Can’t Feel My Face” et The Weeknd était introuvable.

Selon des rapports de TMZ , Tesfaye était dans les coulisses pendant que la chanson jouait, essayant de comprendre comment avancer parce qu’elle n’avait pas de voix. Tout s’est passé lors de la chanson précédente, lorsque le chanteur a crié et apparemment soufflé complètement ses cordes vocales.