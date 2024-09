The Weeknd annonce la date de sortie de son nouveau single « Dancing in the Flames »

Après l’annonce de son nouvel album « Hurry Up Tomorrow », The Weeknd prévoit de sortir le premier single du projet « Dancing in the Flames » ce vendredi.

The Weeknd a interprété la chanson en avant-première lors de sa performance « One Night Only » à São Paulo, au Brésil, samedi dernier. « Dancing in the Flames » sera accompagné d’un clip vidéo tourné entièrement sur l’iPhone 16 Pro d’Apple, récemment annoncé, et réalisé par Anton Tammi aux côtés du directeur de la photographie Erik Henrikkson.

Un clip des coulisses, diffusé lors de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple plus tôt dans la journée, montre comment Tammi a tourné le clip vidéo sur le nouvel appareil, vantant sa capacité à enregistrer en 4K 120 ips en Dolby Vision et ses capacités de post-production.

« L’utilisation de l’iPhone 16 Pro commence à effacer la frontière entre ce qui est considéré comme un « appareil photo professionnel » et ce qui ne l’est pas. Et je pense que cela va vraiment aider les jeunes cinéastes qui émergent », déclare Henrikkson. « J’ai été très impressionné par la façon dont l’iPhone 16 a pu capter les hautes lumières fortes, les noirs profonds, car nous tournions avec des rétroéclairages HDMI très lumineux sous la pluie et c’était quelque chose qui m’inquiétait. « Comment l’iPhone va-t-il capter ces lumières, comment le contraste sera-t-il géré, quel effet cela aura-t-il sur le visage de The Weeknd ? » Et quand j’ai vu les résultats, j’ai été époustouflé pour être honnête. »

La semaine dernière, The Weeknd a annoncé « Hurry Up Tomorrow » comme le troisième et dernier volet de sa trilogie qui a débuté avec « After Hours » et s’est poursuivie avec « Dawn FM ». Samedi, il est monté sur scène au stade MorumBIS de São Paulo, pour présenter de nouvelles chansons et inviter des invités spéciaux comme Anitta et Playboi Carti.

Dans le cadre de ce concert, la chanteuse s’est associée au Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour reverser les fonds du concert au Fonds humanitaire XO afin de venir en aide à la crise mondiale de la faim. Un dollar équivalent à chaque billet a été reversé à cette cause.

Le mois prochain, il se rendra en Australie pour la dernière étape de sa tournée « After Hours ».