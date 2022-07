The Weather Channel s’excuse d’avoir diffusé n-word à l’écran

Écoutez, nous sommes en 2022, et il reste TRÈS peu d’endroits où nous ne nous attendons pas à un certain niveau de racisme. Même les espaces les plus modestes, apolitiques et inoffensifs se sont avérés avoir un racisme profond et éhonté qui se cache à l’intérieur de leurs opérations. Cela dit, nous ne nous attendions pas à ce que l’oppression et le fanatisme viennent d’une source météorologique. Comment tu vas utiliser le temps pour opprimer les Noirs, mon négro ?!?

La chaîne météo s’excuse d’avoir diffusé N-Word à l’écran pendant les prévisions

Nous ne connaissons pas le code vestimentaire de la branche de The Weather Channel basée à Des Moines, dans l’Iowa, mais il semble que la politique ne limite pas le port de cagoules blanches pointues au bureau. Quelqu’un a Byron Allen au téléphone ! Un journaliste nommé Matthew Keys a capturé une image de l’émission locale qui affichait bien en évidence le n-mot entier, dur -er et tout, lors d’une émission “On The 8s”. Keys a publié l’image sur Twitter avec la confirmation de The Weather Channel qu’elle était bien réelle.

Selon NYPostTWC s’est adressé à Facebook pour s’excuser pour cette “erreur” flagrante…

“Un graphique lors de la présentation” Local on the 8s “du réseau câblé Weather Channel à Des Moines hier soir comprenait une insulte raciale”, lit-on dans le message. « Nous avons supprimé ce graphique dès que nous l’avons appris. Cela ne vient pas de nous, et nous sommes en train d’enquêter davantage. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs.

L’Iowa n’est pas exactement un foyer de la culture noire en Amérique et on pourrait dire que c’est l’antithèse de celle-ci, cependant, cet incident nécessite bien plus qu’un “mon mauvais” sur Internet de Mark Zuckerberg. Quelqu’un doit être tenu responsable. Nous mettrons à jour l’histoire au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.