The Way of Water se dirige vers 175 millions de dollars d’ouverture au box-office

“The Way of Water” aura une concurrence minimale au box-office jusqu’en février et le bouche à oreille pourrait aider le film à conserver des écrans premium lucratifs comme IMAX.

Alors que le premier film n’a ouvert qu’avec 77 millions de dollars en 2009, “Avatar” a eu une endurance inégalée au box-office. Sorti en décembre de cette année-là, il a été diffusé en salles jusqu’en août 2010, soit 234 jours. Le film a finalement généré 760 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux.

Le film, qui sort cette semaine, devrait rapporter entre 150 et 175 millions de dollars sur le marché intérieur lors de son week-end d’ouverture. Si le film ouvre dans cette fourchette, ce sera la troisième plus grande ouverture de 2022, juste derrière “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, qui a totalisé 187 millions de dollars en mai, “Black Panther: Wakanda Forever”, qui a rapporté 181 millions de dollars. le mois dernier, selon les données de Comscore.

Sa suite tant attendue, “Avatar: The Way of Water”, devrait également être un blockbuster, mais sa taille reste à voir.

Cela fait plus d’une décennie que “Avatar” de James Cameron a battu des records au box-office. À ce jour, il reste le titre le plus rentable au monde, aidé par plusieurs rééditions.

Les formats premium seront un facteur important dans le week-end d’ouverture du film et sa course globale au box-office. Cameron et Disney ont commercialisé “The Way of Water” comme un film 3D incontournable, ce qui signifie que la majorité des projections du film nécessiteront des lunettes spéciales et un prix du billet plus élevé.

En fait, 56 % des sièges avant le week-end d’ouverture du film ont été programmés pour des projections en 3D, selon les données d’EntTelligence. À titre de comparaison, « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studio n’avait que 17 % de ses sièges réservés à la 3D.

Les formats premium ont également un prix plus élevé que leurs homologues standard. EntTelligence estime que pour “The Way of Water”, les billets 3D coûteront en moyenne environ 16,50 $ chacun, tandis que le 2D coûtera environ 12,50 $ pièce.

Cette hausse des prix des billets devrait soutenir les chiffres du week-end d’ouverture du film ainsi que sa diffusion globale dans les salles. Le film aura besoin d’un coup de pouce. Cameron a déclaré à GQ que le film besoin de devenir le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire pour atteindre le seuil de rentabilité – ce qui signifie que le film devra franchir la barre des 2 milliards de dollars dans le monde.