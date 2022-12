The Way of Water ‘ouvre à 134 millions de dollars, manquant de peu les attentes

Avec l’aimable autorisation de Disney Co.

“Avatar: The Way of Water” de James Cameron n’a pas répondu aux attentes élevées du box-office, mais les ventes de billets internationaux suscitent l’espoir que la suite tant attendue pourrait encore attirer un transport mondial substantiel.

Le film a récolté 134 millions de dollars au box-office national lors de son week-end d’ouverture, en deçà des 175 millions de dollars que les analystes de l’industrie avaient prédits, et un peu moins de la fourchette de 135 à 150 millions de dollars qui Disney avait prévu.

Le film est lié à Warner Bros.’ “The Batman”, qui a également généré 134 millions de dollars lors de son ouverture nationale en mars, en tant que cinquième ouverture la plus élevée de l’année, selon les données de Comscore.

À l’échelle internationale, “Way of Water” a totalisé 300,5 millions de dollars, portant le week-end d’ouverture du film à 434,5 millions de dollars.

“Parce que la plupart des gens aiment le film, le sucre élevé de cet enthousiasme a inspiré certaines prédictions du week-end d’ouverture que les données historiques et divers vents contraires pour le film ne soutiennent pas”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. “Cela dit, ‘The Way Of Water’ a de nombreux facteurs qui jouent en sa faveur qui garantissent ses perspectives à long terme de succès mondial massif.”

Notamment, la Chine a représenté 57,1 millions de dollars de ventes de billets pour le week-end d’ouverture de trois jours.

Le box-office chinois a contribué pour environ 265 millions de dollars au décompte mondial d'”Avatar” il y a dix ans, mais le marché a considérablement augmenté depuis. Avant la pandémie, la Chine était le deuxième marché théâtral le plus rentable au monde. Depuis la réouverture des cinémas dans le pays, il a été l’un des marchés les plus rapides à récupérer et à générer du succès au box-office.

En 2009, le box-office chinois a atteint 910 millions de dollars. Une décennie plus tard, il dépassait les 8 milliards de dollars.

Les analystes du box-office ne sont pas préoccupés par le box-office national plus petit que prévu du film, en particulier en raison de la façon dont il a joué à l’international. L’original “Avatar”, sorti en 2009, n’a rapporté que 77 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, mais est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Il conserve ce titre grâce à plusieurs rééditions.

Le premier film a eu une endurance incroyable au box-office, se déroulant dans les salles jusqu’en août 2010, soit 234 jours stupéfiants. “Avatar” a finalement généré 760 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux lors de sa première diffusion en salles.

“Bien que le film s’ouvre sur le bas des attentes, il est important de souligner à nouveau les perspectives à long terme”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef des médias chez BoxOffice.com. “Le public montre une forte préférence pour voir le film dans des formats premium, en tenant compte de la volatilité notée dans les prévisions de pré-sortie.”

Robbins a noté que le couloir des fêtes à venir et un manque de concurrence sur le marché positionnent “The Way of Water” pour un box-office plus chargé qu’un blockbuster typique.

Les formats premium, qui comprennent les auditoriums IMAX, Dolby Cinema et Motion, ont représenté 62 % de tous les billets vendus. Un énorme 57% de ce total était pour les billets 3D. Les billets au format premium sont plus chers que les billets traditionnels.

Les billets 3D “The Way of Water” coûtaient en moyenne 16,55 $ chacun tandis que les billets 2D coûtaient 12,62 $ pièce, selon les données d’EntTelligence.

“Il est prématuré de qualifier le degré de succès du film à ce stade, en particulier avec l’histoire de Cameron de longs tirages au box-office mondial”, a ajouté Robbins.