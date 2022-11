The Way of Water’ obtient une sortie convoitée en Chine

de Disney “Avatar : la voie de l’eau” a décroché une sortie convoitée en Chine, un signe prometteur pour un film qui a besoin de grosses ventes au box-office pour compenser son énorme budget.

La suite tant attendue d'”Avatar” de 2009 est l’un des rares films hollywoodiens à avoir été autorisé à accéder au marché chinois ces derniers mois. Les responsables gouvernementaux de la région, qui ont commencé à resserrer les restrictions sur les films occidentaux avant même la pandémie, ont été stricts quant aux films qui peuvent être projetés pour son public avide de divertissement.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal et publiée sur le compte officiel Weibo de 20th Century Studios.

Le réalisateur James Cameron n’a pas mis de prix sur “The Way of Water”, mais les estimations suggèrent qu’il dépasse les 250 millions de dollars. L’écrivain et réalisateur a déclaré au magazine GQ que le budget de la suite était si élevé que le film besoin de devenir le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire pour atteindre le seuil de rentabilité. Cela signifie que le film devra franchir la barre des 2 milliards de dollars dans le monde.

Les ventes de billets internationaux, en général, ont été un facteur majeur du succès au box-office “Avatar” en 2009, puisque 2,13 milliards de dollars sur les 2,91 milliards de dollars de ventes de billets du film provenaient de l’extérieur du marché intérieur. La Chine a contribué environ 265 millions de dollars.

Avant la pandémie, la Chine était le deuxième marché théâtral le plus rentable au monde. Depuis la réouverture des cinémas dans le pays, il a été l’un des marchés les plus rapides à récupérer et à générer du succès au box-office.

En 2009, le box-office chinois a atteint 910 millions de dollars. Une décennie plus tard, son box-office dépassait les 8 milliards de dollars.

Le plus important à propos de cette sortie est peut-être qu’elle aura lieu le 16 décembre, le même jour que ses débuts nationaux. Disney a connu le succès avec cette stratégie lorsqu’il a sorti “Avengers: Endgame” le même jour aux États-Unis et en Chine, menant au week-end d’ouverture mondial le plus élevé de l’histoire du cinéma.

“Avatar” a connu un grand succès en Chine lors de sa sortie initiale, puis de sa réédition au début de 2021, alors que le public affluait vers les cinémas pour voir le film dans des formats premium. Ces projections sont plus chères que les projections laser ou numériques traditionnelles et peuvent augmenter les ventes globales de billets.