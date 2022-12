The Way of Water ‘fait 17 millions de dollars dans les avant-premières de jeudi

“Avatar: The Way of Water” de James Cameron a récolté 17 millions de dollars lors de ses avant-premières du jeudi soir en route vers un week-end d’ouverture de 175 millions de dollars.

Le nombre lui-même n’est pas particulièrement remarquable par rapport aux autres sorties cinématographiques cette année, mais le pourcentage de billets qui ont été vendus pour des projections au format 3D et premium est assez notable.

Un énorme 61% des billets nationaux de jeudi étaient pour des projections 3D.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» de Marvel Studio a produit 36 ​​millions de dollars lors de ses avant-premières du jeudi, le plus élevé de tous les films en 2022. «Thor: Love and Thunder» était le deuxième plus élevé avec 29 millions de dollars suivi de «Black Panther: Wakanda Forever “, qui a coûté 28 $, et Warner Bros. ‘ “The Batman”, qui a coûté 21 millions de dollars en ventes anticipées de billets.

Les formats premium seront un facteur important dans le week-end d’ouverture du film et sa course globale au box-office. le réalisateur Cameron et Disney ont commercialisé “The Way of Water” comme un film 3D incontournable, ce qui signifie que la majorité des projections du film nécessiteront des lunettes spéciales et un prix du billet plus élevé.

Ceci est particulièrement important étant donné que Cameron a déclaré à GQ que le film besoin de devenir le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire pour atteindre le seuil de rentabilité – ce qui signifie qu’il doit générer plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial lors de sa première diffusion en salles.

EntTelligence estime que pour “The Way of Water”, les billets 3D coûteront en moyenne environ 16,50 $ chacun, tandis que le 2D coûtera environ 12,50 $ pièce.

Avant le week-end, la suite “Avatar” a vu une répartition égale entre le nombre d’écrans 3D et d’écrans 2D. C’est le ratio le plus élevé de tous les films sortis cette année. Le deuxième plus élevé était “Wakanda Forever” avec 17% de projections 3D.

Jeudi, le film a rapporté 50,4 millions de dollars grâce aux ventes de billets internationaux, hors Chine. En Europe, 71 % des billets vendus proviennent de séances au format 3D et premium. Pendant ce temps, en Asie-Pacifique, qui comprend la Corée, la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines, 39% des recettes au box-office étaient pour ces projections plus chères.

Jusqu’à présent, la Chine a récolté 5 millions de dollars en projections avancées, avec des attentes que le jour de l’ouverture dépassera 18,5 millions de dollars.

“Chaque marathon commence par ce premier pas et pour ‘Avatar : la voie de l’eau’, ce n’est que le début”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore. Le film a également reçu des critiques généralement positives.

“Avatar”, sorti en 2009, n’a rapporté que 77 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, mais est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Il conserve ce titre grâce à plusieurs rééditions.

Le film a eu une endurance incroyable au box-office, se déroulant dans les salles jusqu’en août 2010, soit 234 jours stupéfiants. “Avatar” a finalement généré 760 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et plus de 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux lors de sa première diffusion en salles.

À l’époque, les fenêtres de cinéma duraient généralement de 75 à 90 jours. Ces jours-ci, le délai entre les sorties en salles s’est réduit à environ 45 jours. Bien sûr, il y a eu des exceptions, notamment Primordial et “Top Gun: Maverick” de Skydance qui est dans les salles depuis 203 jours et continue de jouer.