The Way of Water’ dépasse les 2 milliards de dollars au box-office mondial

Disney “Avatar : la voie de l’eau” a dépassé les 2 milliards de dollars au box-office mondial, marquant le deuxième film de James Cameron à atteindre cette référence.

Seuls cinq autres films ont atteint cette métrique – l’original “Avatar”, “Avengers : Endgame”, “Titanic” de Cameron, “Star Wars : The Force Awakens” et “Avengers : Infinity War”.

Dimanche, “The Way of Water” avait totalisé 598 millions de dollars provenant de la vente de billets nationaux et 1,426 milliard de dollars provenant des marchés étrangers. Le film est le sixième film le plus rentable de tous les temps et progressera probablement dans le classement au fur et à mesure que sa diffusion dans les salles se poursuivra.

“Le film a maintenant rejoint ce club de box-office très exclusif et l’a rendu presque sans effort”, a déclaré Paul Dergarabedian, analyste principal des médias chez Comscore.

Le box-office a eu du mal à se rétablir à la suite de la pandémie, alors que le public est passé à davantage de visionnage à domicile et que moins de films ont atteint le grand écran. Alors que l’industrie rebondit, des films comme “The Way of Water” ont prouvé que les cinéphiles sont impatients de revenir pour de grands spectacles à succès. Et beaucoup sont prêts à payer pour des projections premium comme IMAX ou des écrans grand format qui ont souvent un prix plus élevé.

Alors que “The Way of Water” a eu une diffusion plus modérée que prévu en Chine, résultat d’une augmentation du nombre de Covid et d’hospitalisations dues au virus, il a généré de fortes ventes de billets en France, en Allemagne et en Corée.

Atteindre la barre des 2 milliards de dollars est un bon signe pour la franchise Avatar, qui compte trois autres tranches dont la sortie est prévue au cours des cinq prochaines années. Il répond également à l’objectif fixé par Cameron, qui avait précédemment déclaré que le film devrait être le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l’histoire juste pour atteindre le seuil de rentabilité.

“Conformément à la trajectoire de carrière de “roi du box-office” de Cameron, il n’est pas surprenant que la justification de l’achèvement de la vision du réalisateur pour le monde de Pandora soit désormais indéniablement assurée et approuvée par des fans enthousiastes. le monde », a déclaré Dergarabedian.

On ne sait pas quel était le budget de production du film, bien que les estimations varient de 250 à 350 millions de dollars, sans compter les frais de marketing.

“The Way of Water” devrait continuer à générer des recettes au box-office car il n’a pas de concurrence directe dans les salles jusqu’à la mi-février lorsque “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Marvel Studios est sorti.