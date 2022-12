The Way of Water’ approche les 900 millions de dollars au box-office mondial

Disney et “Avatar: The Way of Water” de James Cameron a récolté environ 56 millions de dollars lors de son deuxième week-end en salles, une baisse de 58% par rapport à ses débuts.

Une baisse des ventes de billets est courante pour les titres à succès, la plupart enregistrant une baisse de 50 à 70 %. Cette métrique, connue sous le nom de baisse de la deuxième semaine, est souvent utilisée comme indicateur pour savoir si un film aura une longévité au box-office ou s’il peut s’essouffler rapidement.

Les films qui chutent à moins de 50% devraient avoir de solides et longues durées, tandis que ceux qui dépassent 70% verront probablement les ventes de billets continuer à baisser fortement à mesure que le film disparaît des yeux du public.

“La baisse du deuxième week-end pour” Avatar: The Way of Water “le place exactement dans la zone où il doit être car cette performance donnera le ton pour le voyage en cours au box-office du film”, a déclaré Paul Dergarabedian, senior analyste média chez Comscore.

Les analystes du box-office ont noté que le temps froid de l’hiver et les tempêtes pendant le week-end de Noël ont probablement entraîné un ralentissement des ventes de billets au pays.

De plus, les ventes de billets internationaux continuent de prospérer. La baisse de la deuxième semaine pour les marchés en dehors des États-Unis et du Canada était de 43,9 %. On s’est toujours attendu à ce que “The Way of Water” génère au moins 70% de son box-office à partir des ventes de billets internationaux et c’est exactement là où se situe la répartition dimanche.

“The Way of Water” a généré 855 millions de dollars de ventes de billets dans le monde depuis sa sortie le 16 décembre, soit 254 millions de dollars sur le marché intérieur et 601 millions de dollars sur les marchés internationaux. À l’heure actuelle, il s’agit du cinquième film le plus rentable sorti en 2022.

Primordial et “Top Gun : Maverick” de Skydance est le leader actuel avec 1,48 milliard de dollars dans le monde, suivi de Universel “Jurassic World: Dominion” (1 milliard de dollars), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Disney et Marvel Studios (952 millions de dollars) et “Minions: The Rise of Gru” de Universal and Illumination (939 millions de dollars).

Le transport de “The Way of Water” représente moins de la moitié de ce que Cameron a déclaré que le film doit générer pour être considéré comme rentable. Malgré le bouche à oreille décroissant, qui s’est concentré sur des visuels époustouflants abattus par une intrigue terne, la suite “Avatar” a de la place pour courir au box-office.

Le prochain blockbuster majeur – “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Disney et Marvel – ne sortira pas en salles avant le 17 février, laissant “The Way of Water” une longue période au box-office sans une forte concurrence.

“Janvier est dépourvu de beaucoup de concurrence directe contre le film”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. “C’est à ce moment-là que la suite d’Avatar pourrait rattraper tout terrain perdu perçu pour atteindre les attentes à long terme, si cela se produit.”

“Nous vivons dans un monde où la soif de gratification instantanée conduit à utiliser les premiers résultats comme baromètre final du succès d’un film”, a-t-il déclaré. “En réalité, parfois cela a du sens, mais parfois ce n’est pas le cas. C’est l’une des dernières situations.”

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal est le distributeur de « Jurassic World : Dominion » et « Minions : The Rise of Gru ».