The Way of Water a besoin d’une solide deuxième semaine au box-office

Avatar : la voie de l’eau Avec l’aimable autorisation de Disney Co.

Tous les regards sont tournés vers la deuxième semaine de “Avatar : la voie de l’eau” au box-office. La suite tant attendue de James Cameron au film le plus rentable de tous les temps n’a pas répondu aux attentes initiales du box-office lors de ses débuts la semaine dernière. Le film a récolté 134 millions de dollars sur le marché intérieur, en deçà des 175 millions de dollars que les analystes de l’industrie avaient prédits, et juste en dessous de la fourchette de 135 à 150 millions de dollars prévue par Disney. Tandis que “La Voie de l’Eau” était à égalité avec Warner Bros .’ “The Batman” pour la cinquième ouverture la plus élevée de l’année et a presque doublé le week-end d’ouverture de son prédécesseur, l’ouverture plus douce que prévu a laissé de nombreux analystes du box-office se demander si le film sera en mesure d’atteindre le noble objectif de Cameron de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Jeudi, le film avait totalisé plus de 600 millions de dollars dans le monde, soit un peu plus du quart de l’objectif de rentabilité de Cameron. La deuxième semaine du film aidera à clarifier ses perspectives de box-office à plus long terme. Les analystes du showbiz considèrent souvent la baisse de la deuxième semaine comme un indicateur pour savoir si un film aura une longévité au box-office ou s’il peut s’essouffler rapidement. Pour la plupart des films, une baisse de 50% à 70% est la norme. Les principales fonctionnalités phares de l’univers cinématographique Marvel de Disney voient souvent les ventes de billets au box-office chuter dans cette fourchette après avoir atteint des chiffres vertigineux le week-end d’ouverture. Bien que ces types de films puissent continuer à atteindre des milliards de dollars ou plus, cette mesure peut indiquer si le bouche à oreille attire de nouveaux publics dans les salles ou si l’intérêt diminue. Un exemple clé est Primordial et “Top Gun: Maverick” de Skydance, qui a vu ses ventes de billets baisser de seulement 29% au cours de sa deuxième semaine en salles. Le film a généré plus de 1,4 milliard de dollars au box-office mondial et a joué dans les salles pendant plus de 200 jours avant d’être mis à disposition sur Paramount+. “Je pense que ‘Avatar 2’ continuera à tuer toute la journée tout au long de l’année et dans la suivante”, a déclaré Jeff Bock, analyste principal chez Exhibitor Relations. “La baisse sera importante, bien sûr, mais pas comme une baisse traditionnelle de Marvel, car le film de Cameron est vraiment le seul jeu en ville pour les familles pendant des semaines, voire des mois.”

Le prochain blockbuster majeur – “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Disney et Marvel – ne sortira pas en salles avant le 17 février, laissant “The Way of Water” une longue période au box-office sans une forte concurrence. Sans oublier, les jours entre Les réveillons de Noël et du Nouvel An peuvent représenter jusqu’à 5 % des recettes totales au box-office de l’année, selon les données de Comscore. Avant la pandémie de Covid, cette semaine représentait en moyenne entre 400 et 600 millions de dollars de ventes de billets. Bien sûr, à la suite de la pandémie, le box-office est en retard d’environ 35 % sur les niveaux de 2019. Sans une multitude de sorties de vacances typiques, la dernière partie de l’année pourrait être nettement inférieure à celle des années précédentes. À cela s’ajoute un bouche-à-oreille mitigé sur “La voie de l’eau”. Alors que les critiques ont loué les visuels de Cameron, affirmant que le film devait être vu sur le plus grand écran possible, une grande partie a également exprimé sa déception face au scénario de Cameron et à sa durée de plus de trois heures. Pourtant, le film a reçu des notes élevées dans les enquêtes d’audience, y compris un “A” de CinemaScore et une cote d’audience “fraîche” de 93% sur Rotten Tomatoes.

Le palmarès de James Cameron

Le réalisateur James Cameron assiste à la première mondiale “Avatar: The Way of Water” à l’Odeon Luxe Leicester Square le 06 décembre 2022 à Londres, en Angleterre. (Photo de Joe Maher/Getty Images) Joe Maher | Getty Images Divertissement | Getty Images