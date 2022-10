«The Watcher»: ce que nous savons de l’histoire vraie menaçante qui a inspiré Netflix – National

C’est une maison si terrifiante qu’elle a maintenant sa propre série Netflix.

Si vous avez passé du temps en ligne ces derniers temps, il y a de fortes chances que vous ayez vu le battage médiatique pour la nouvelle série limitée du géant du streaming L’observateur.

Ce que vous ne savez peut-être pas, cependant, c’est que l’incursion en sept épisodes dans la chair de poule est vaguement basée sur une histoire vraie qui a laissé une famille du New Jersey paralysée par la peur.

Comment tout a commencé

En 2014, Derek et Maria Broaddus, résidents de Westfield, dans le New Jersey, ont acheté une superbe maison coloniale néerlandaise de six chambres pour 1,3 million de dollars américains. Leur intention était de le rénover puis d’y emménager avec leurs enfants.

Cependant, une fois qu’ils ont finalisé l’achat de la maison de leurs rêves, des lettres anonymes et troublantes ont commencé à apparaître dans la boîte aux lettres.

L’histoire continue sous la publicité

La première lettre, adressée au « nouveau propriétaire », était cordiale dans son discours d’ouverture, souhaitant la bienvenue à la famille Broaddus dans le quartier. Mais la correspondance a rapidement pris une tournure effrayante.

“Mon grand-père a surveillé la maison dans les années 1920 et mon père dans les années 1960”, lit-on dans la lettre. “C’est maintenant mon heure. Connaissez-vous l’histoire de la maison ? Savez-vous ce qui se cache dans les murs du 657 Boulevard ? Pourquoi es-tu ici? Je vais savoir.”

Cette lettre reconnaissait les travailleurs contractuels qui avaient emménagé sur la propriété, embauchés par les Broaddus pour rénover la maison avant leur date d’emménagement.

« Je vois déjà que vous avez inondé le 657 Boulevard d’entrepreneurs pour pouvoir détruire la maison comme elle devait l’être. Tsk, tsk, tsk… mauvais coup. Vous ne voulez pas rendre le 657 Boulevard malheureux », lit-on dans la lettre dactylographiée.

La lettre mentionnait ensuite les trois jeunes enfants du couple, les qualifiant de “sang jeune” et demandant s’il y en avait d’autres en route.

« Avez-vous besoin de remplir la maison du sang jeune que j’ai demandé ? Mieux pour moi », a-t-il lu, avant de signer avec« The Watcher », tapé en caractères cursifs.

L’histoire continue sous la publicité

Juste le commencement

La première lettre a laissé la famille Broaddus se sentir naturellement effrayée, et Derek a contacté la police le lendemain matin. Malheureusement, les flics ne pouvaient rien faire pour lui, à part tester la lettre pour l’ADN. Le New York Magazine a publié un long article, sur lequel la série Netflix s’est inspirée, rapportant que la police a fouillé les murs de la maison et n’a rien trouvé.

Derek et Maria ont également contacté les anciens propriétaires de la maison, John et Andrea Woods, qui ont déclaré n’avoir reçu qu’une seule lettre de The Watcher, quelques jours seulement avant leur départ.

Les Woods ont dit qu’ils avaient vécu dans la maison pendant 23 ans et n’avaient jamais entendu parler de The Watcher auparavant, alors ils ont supposé que c’était une farce et ont rapidement jeté la lettre.

La police, cependant, a dit aux Broaddus que tous leurs nouveaux voisins étaient désormais des suspects et leur a conseillé de ne parler de la lettre à personne d’autre.

L’histoire continue sous la publicité

Deux semaines passèrent avant qu’ils ne reçoivent une autre lettre.

“Les travailleurs ont été occupés et je vous ai regardé décharger des charrettes de vos effets personnels”, a écrit The Watcher, selon The Cut, qui a longuement rendu compte des lettres sinistres. « La benne à ordures est une belle touche. Ont-ils déjà trouvé ce qu’il y a dans les murs ? Avec le temps, ils le feront. La lettre faisait également référence au couple par son nom et Derek et Maria ont commencé à se sentir surveillés de très près, et souvent.

L’Observateur a noté que la famille n’avait pas encore emménagé dans la maison et a demandé si les parents permettraient à leurs enfants – le « sang jeune » – de jouer dans le sous-sol de la maison.

« Ou ont-ils trop peur d’y aller seuls ? J’aurais (aurais) très peur si j’étais eux. Il est loin du reste de la maison. Si vous étiez en haut, vous ne les entendriez jamais crier », ont-ils écrit.

L’Observateur a déclaré dans cette note qu’ils “passent plusieurs fois par jour. Le 657 boulevard est mon travail, ma vie, mon obsession. Et maintenant, vous faites aussi partie de la famille Broaddus.

L’histoire continue sous la publicité

Selon The Cut, Derek et Maria ont cessé d’amener leurs enfants à la maison après la deuxième lettre, qui avait identifié les enfants par leurs surnoms et leur ordre de naissance. La lettre faisait également référence à un enfant en particulier, que The Watcher a déclaré avoir vu utiliser un chevalet à l’intérieur du porche fermé de la maison.

Leur absence de la maison a suscité une troisième lettre : “Où es-tu allé ?” demanda l’Observateur. “Vous manquez au 657 Boulevard.”

Les enquêtes

Alors que la famille continuait de recevoir des lettres, la police s’efforçait d’identifier un suspect.

En raison de la familiarité de l’auteur de la lettre avec la famille et de leurs lignes de vision claires dans la maison, l’intérêt de la police s’est tourné vers les résidents à proximité – peut-être que quelqu’un était hostile à l’idée de nouveaux arrivants dans la région ou n’aimait pas que des rénovations soient en cours dans la maison historique .

L’attention s’est tournée vers leurs voisins d’à côté – une famille de canards impairs nommée les Langford qui avait vécu dans la rue pendant des années et avait plusieurs enfants adultes dans la soixantaine vivant avec leur mère de 90 ans.

Imaginez que vous emménagiez dans la maison de vos rêves et que vous receviez immédiatement une lettre menaçante de quelqu’un qui dit qu’il surveille votre famille en tout temps… que feriez-vous ? The Watcher est maintenant sur Netflix. pic.twitter.com/UtQnx4bboa – Netflix (@netflix) 13 octobre 2022

L’histoire continue sous la publicité

Michael Langford, l’un des fils, a été interrogé par la police, mais a nié que sa famille ait quoi que ce soit à voir avec les lettres. Encore une fois, à moins d’un aveu, la police a dit à Derek et Maria qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose.

Frustrés et de plus en plus effrayés, les Broaddus ont commencé leur propre enquête. Ils ont embauché des détectives privés pour surveiller le quartier et faire des plongées profondes dans les antécédents de leurs voisins.

Toutes les enquêtes sont au point mort, comme l’a noté The Cut : “Les lettres pourraient être lues attentivement pour d’éventuels indices, ou rejetées comme les divagations absurdes d’un sociopathe.” Un prêtre fut même appelé pour bénir la maison.

Six mois après avoir acquis la maison, paralysés par la peur et voulant sortir de leur situation terrifiante, les Broadduses ont décidé de vendre. Cependant, le moulin à rumeurs de la petite ville était en plein essor à ce moment-là et peu de gens étaient désireux de s’installer dans ce qui était maintenant connu comme une maison maudite.

Saignant de l’argent, la famille a emménagé dans une location, mais cela n’a pas empêché les lettres d’arriver.

L’histoire continue sous la publicité

Un tournant pour le pire

Les Broadduses cherchaient désespérément à se débarrasser de la propriété et ont eu une idée : et s’ils démolissaient la maison et construisaient deux nouvelles maisons à sa place ?

Cependant, lorsque l’idée a été présentée au comité d’aménagement du quartier, elle a été rejetée. Non seulement ce rêve a été anéanti, mais certains membres de la communauté avaient commencé à se retourner contre les Broadduses pour avoir semé le drame et la peur dans la région. D’autres ont émis l’hypothèse que Derek et Maria étaient peut-être ceux qui s’envoyaient les lettres à eux-mêmes, un acte de désespoir à la suite des remords de l’acheteur.

The Cut rapporte que le Westfield Leader a même publié un article à cette époque, dans lequel des voisins anonymes remettaient en question les motivations des Broaddus – pourquoi continuaient-ils à rénover une maison dans laquelle ils n’emménageaient pas ? Pourquoi Maria a-t-elle rendu publique une page Facebook avec des photos de ses enfants ? Le journal a cependant noté qu’un test ADN de la police ne correspondait pas à Maria.

L’histoire continue sous la publicité

Des questions restent sans réponse

À ce jour, The Watcher n’a jamais été identifié. L’enquête privée de Derek s’est tarie, tout comme celle de la police, bien qu’elle ait demandé aux voisins de soumettre volontairement des échantillons d’ADN pour preuve. Ne voulant pas se présenter comme un suspect, la plupart des voisins ont soumis des échantillons, mais aucun ne correspondait.

En 2019, la famille Broaddus a vendu la maison pour 400 000 $ de moins que ce qu’elle avait initialement payé, après avoir décidé de divulguer les lettres effrayantes aux acheteurs potentiels.

The Cut, dans un nouvel article publié cette semaine, rapporte que les Broadduses ont envoyé une lettre aux nouveaux propriétaires de la maison, une jeune famille, lorsque l’affaire a été conclue.

“Nous ne vous souhaitons rien d’autre que la paix et la tranquillité dont nous rêvions autrefois dans cette maison”, ont-ils écrit, en joignant une photo de l’écriture de The Watcher au cas où la nouvelle famille recevrait le même courrier menaçant.

L’histoire continue sous la publicité

The Cut aborde également d’autres théories qui ont émergé depuis la publication de leur premier article sur le 657 Boulevard; plusieurs autres suspects, dont un enseignant local, ont finalement été écartés. Les inspecteurs postaux américains se sont penchés sur l’affaire – peut-être un facteur mécontent ? – mais est venu les mains vides. Des caméras ont été installées dans la bibliothèque et le bureau de poste de Westfield, essayant d’identifier l’auteur de la lettre, mais elles n’ont rien révélé.

Les Broadduses ont décidé de dire à Westfield, mais font toujours face au jugement d’une partie de la population de la ville. Maria et Derek ont ​​tous deux déclaré qu’ils étaient toujours aux prises avec le bilan émotionnel et le stress de leur épreuve déchirante. À l’exception de donner à Netflix le droit d’adapter leur histoire, ils ont largement refusé les apparitions à la télévision en réseau et ont refusé l’aide des équipes de documentaires. Ils ont dit à The Cut qu’ils n’avaient pas l’intention de regarder la série Netflix.

À ce jour, personne ne sait si The Watcher est toujours là, gardant un œil sur le 657 Boulevard.