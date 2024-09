The War On Drugs fait un clin d’œil à Bob Dylan et reprend Echo & The Bunnymen avec The National

Il y a quelques jours, Bob Dylan a interprété sa chanson « Desolation Row » en live pour la première fois depuis cinq ans. Toujours aussi innovant, il a chanté en tapant une petite clé à molette contre son pied de micro. Le public s’est vraiment régalé, y compris les membres de War On Drugs, qui sont actuellement en tournée avec The National. Ainsi, War On Drugs a recréé le moment viral de Dylan lors de leur concert à Akron, dans l’Ohio, samedi soir.

Il y a une ligne dans la chanson « I Don’t Live Here Anymore » de War On Drugs où Adam Granduciel chante : « Quand nous sommes allés voir Bob Dylan/ Nous avons dansé sur « Desolation Row ». » Naturellement, c’est à ce moment-là que Granduciel a sorti son harmonica et a commencé à faire du bruit à la Dylan avec sa clé à molette.

Granduciel a également rejoint le groupe National lors de leur prestation ces deux derniers soirs pour les aider à reprendre « Bring On The Dancing Horses » d’Echo & The Bunnymen. Ci-dessous, regardez-les faire cela à Toronto et voyez Granduciel manier sa clé à molette.