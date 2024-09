« The War and Treaty » révèle des révélations sur sa collaboration avec Bon Jovi

Le duo marié, La guerre et le traitécomposé des auteurs-compositeurs-interprètes Michael Trotter Jr. et Tanya Trotter, ont partagé leur expérience de travail avec Bon Jovi.

Dans une interview avec Personnes Lors de la cérémonie des American Awards & Honors à Nashville, Tanya a fait l’éloge de Jovi, le décrivant comme « gentil et merveilleux ».

Le musicien de 46 ans, qui le décrit comme « plus grand que nature », a déclaré : « Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point il est gentil, merveilleux et généreux. Il dépasse tout ce à quoi vous pouvez penser lorsque vous rencontrez des gens. » (sic)

Elle a admis que le lauréat du Grammy est « absolument incroyable » et a ajouté : « On ne ressent pas la séparation entre lui en tant que grande icône et nous qui chantons la chanson ensemble. »

Pour ceux qui ne le savent pas, le couple a récemment collaboré avec Jovi sur une chanson intitulée La Maison du Peuplesorti le 30 août.

De plus, Michael, 42 ans, a déclaré que le leader du groupe de rock Bon Jovi était « un être décent, et il comprend sa vocation sur cette terre ».

Compte tenu de la Flamme de gloire En raison de son humilité, Michael a déclaré : « Si j’envoie un message à Jon Bon Jovi, il me répondra dans les deux minutes. Si je l’appelle et qu’il ne répond pas, il me rappellera dans les deux minutes. »

Il est pertinent de mentionner que le couple a chanté les louanges de Jovi après l’avoir rejoint au pont piétonnier John Seigenthaler à Nashville.