The Walt Disney Company célèbre son 100e anniversaire avec de nouvelles expériences

La Walt Disney Company a été fondée en octobre 1923 par Walt Disney et son frère Roy à Hollywood, en Californie.

Désormais l’une des plus grandes entreprises de médias au monde, le voyage a commencé avec des dessins animés au crayon sur papier, transformés en animation. Puis, en 1928, le court métrage d’animation historique, Bateau à vapeur Williea présenté Mickey Mouse et Minnie Mouse au monde.

Ces personnages emblématiques sont à nouveau les vedettes d’une toute nouvelle attraction, “Mickey & Minnie’s Runaway Railway”, qui fait ses débuts le 27 janvier au parc Disneyland à Anaheim, en Californie.e Fête d’anniversaire.

“Nous l’appelons deux-et-demi-D – c’est 3-D sans les lunettes. L’attraction prend vie autour de vous », a déclaré Jeffrey Shaver-Moskowitz, producteur exécutif de The Walt Disney Company.

“Le décor du spectacle, les médias, les personnages animatroniques – peu importe comment vous avez rencontré Mickey, que ce soit au début de sa carrière, qu’il ressemble à ce qu’il faisait dans Bateau à vapeur Willie ou son apparence dans le short Mickey Mouse, c’est la même adorable souris dont nous sommes tous amoureux.

Les visiteurs du parc remarqueront un décor infusé de platine tout autour, notamment des statues, des médaillons et des bannières en platine. Deux nouveaux spectacles nocturnes ponctuent le 100e célébration : « World of Color – ONE » au Disney California Adventure Park et « Wondrous Journeys » au Parc Disneyland.

Les deux célèbrent l’héritage de Walt Disney à travers des expositions mettant en vedette des personnages, de la musique et des films bien-aimés.

“C’est un mélange de nostalgie et de souvenir de ces moments, mais aussi d’excitation pour ce qui est à venir pour l’avenir et toutes les nouveautés qui sont ici… les invités vont juste être impressionnés et émerveillés”, a déclaré Andrae Gill, porte-parole de Disneyland Resort.

Les clients peuvent également acheter des articles de collection Disney100 comme des bandeaux et des chapeaux d’oreille de souris en platine. Les plats et boissons de spécialité comprennent la bagatelle au platine, le soda à la crème à l’ancienne et le gâteau au thé au citron – qui aurait été un favori personnel de Walt Disney lui-même.

Plus de magie devrait arriver tout au long de 2023, y compris le retour du défilé «Magic Happens» le 24 février et la réouverture de Mickey’s Toontown le 8 mars.