The Wall de Samsung élève le design automobile chez Lucid Motors – Samsung Global Newsroom

Samsung équipe son studio de design d’une technologie d’affichage de pointe, ouvrant la voie à l’avenir des véhicules de luxe durables

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui que Groupe Lucid, Inc.., a installé Le mur dans son studio de design pour améliorer le processus de conception collaborative de leurs futurs modèles de véhicules électriques. Grâce à la technologie MicroLED de pointe, The Wall offre des capacités visuelles exceptionnelles, fournissant à Lucid des outils supplémentaires pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques durables, tout en élevant l’expérience de luxe pour les conducteurs.

« Chez Lucid, nous avons pour mission d’inspirer l’adoption d’une énergie durable en mettant l’accent sur l’expérience humaine. Avec The Wall, nous sommes en mesure de porter cette mission vers de nouveaux sommets », a déclaré Jenny Ha, responsable du design extérieur chez Lucid Motors. «Lors de la conception du Lucid Air Sapphire, depuis les esquisses jusqu’aux ajustements finaux, Samsung nous a permis de visualiser l’avenir de nos véhicules en haute résolution à toutes les étapes de développement. Aucun détail n’a été laissé inaperçu et nous sommes ravis que nos clients puissent découvrir les résultats du nouveau processus de conception.

« L’installation murale dans le studio de design Lucid Motors est un autre excellent exemple de la manière dont les innovations Samsung aident nos partenaires et nos clients à débloquer leurs propres innovations passionnantes pour piloter leur activité de nouvelles manières passionnantes », a déclaré James Fishler, vice-président principal du divertissement à domicile. et divisions d’affichage chez Samsung Electronics America. « Soutenir Lucid dans sa mission de fournir des véhicules de luxe durables – et le design époustouflant du nouveau Lucid Sapphire rendu possible grâce à notre écran haute résolution de 255 pouces – a été à la fois inspirant et gratifiant.

Qualité d’image haute définition fournie à grande échelle pour une collaboration fluide

Alimenté par la technologie MicroLED supérieure, l’écran de 255 pouces permet aux concepteurs de Lucid de visualiser et de revoir leurs créations dans des couleurs réalistes à une échelle 1:1. Non seulement les couleurs réelles produisent un rendu réaliste du design, mais l’écran haute résolution reproduit avec précision le reflet de la lumière sur des surfaces 3D complexes.

Le rendu authentique de l’image permet une collaboration accrue entre les équipes d’ingénierie et de conception, ce qui entraîne des processus de prise de décision accélérés qui permettent à l’entreprise d’économiser du temps et de l’argent.

« Le Mur a révolutionné la façon dont nos équipes de conception et d’ingénierie travaillent ensemble », a ajouté Ha. « Grâce à cette technologie, nous pouvons visualiser sans effort les données de conception qui intègrent les retours d’ingénierie et les résultats de simulation, ce qui nous permet d’évaluer rapidement les effets de toute modification sur la conception globale. En d’autres termes, les équipes de développement fonctionnent désormais plus efficacement et les conducteurs peuvent profiter d’une esthétique de luxe améliorée sans compromettre les performances supérieures du véhicule. Cela peut être un point délicat à équilibrer, mais The Wall nous aide à le localiser de manière transparente.

La conception à la fois flexible et compacte du Wall permet également d’économiser un espace précieux dans les studios du siège social de Lucid. Cela permet aux équipes multidisciplinaires d’utiliser l’espace pour des ateliers de conception collaboratifs afin d’affiner parfaitement chaque détail des véhicules afin d’offrir aux conducteurs la qualité supérieure qu’ils méritent.

Pour en savoir plus sur la façon dont The Wall révolutionne le design automobile, veuillez visiter : https://www.samsung.com/us/business/displays/direct-view-led/the-wall/.