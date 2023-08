The Walking Dead : The Ones Who Live Date de sortie, distribution et intrigue

Rick Grimes est une véritable icône de l’univers The Walking Dead. Aucun autre personnage ne pouvait se vanter d’un charisme comme le shérif de Géorgie.

Cependant, Michonne, qui a rejoint la série dans la saison 3, n’était pas loin derrière. Le samouraï silencieux avec des zombies enchaînés est rapidement devenu l’une des héroïnes les plus distinctives de l’histoire.

Lorsque Rick a disparu de la série dans la saison 9, The Walking Dead a perdu son élément le plus essentiel. Cependant, les créateurs de la série ne l’ont pas oublié – ils avaient initialement prévu de faire trois films sur ses nouvelles aventures. Ces plans ont cependant échoué, alors maintenant AMC a décidé de créer une mini-série sur les nouvelles luttes de Rick et Michonne.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

The Walking Dead: Rick & Michonne titre dérivé

La nouvelle série a longtemps été appelée le spin-off de Rick & Michonne. Cependant, il y a quelques mois, la série a reçu un nouveau titre – The Walking Dead : Ceux qui vivent.

La production de The Ones Who Live s’est terminée en mai 2023, il est donc prudent de supposer que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour sa sortie. Bien qu’AMC n’ait pas encore annoncé de date précise, les créateurs ont promis que l’émission sera diffusée en 2024. La manière dont les grèves WGA et SAG-AFTRA pourraient affecter la première de l’émission est incertaine.

L’intrigue de The Walking Dead : Ceux qui vivent

Rick Grimes a disparu dans la saison 9 de The Walking Dead – il s’est blessé après avoir fait sauter le pont d’Alexandrie, ce qui a empêché la ville d’être envahie par les promeneurs. Il a été sauvé de la rivière par l’équipage d’un mystérieux hélicoptère et emmené dans un lieu tenu secret. Cependant, dans la saison 10, Michonne a découvert des informations selon lesquelles Rick pourrait encore être en vie et a entrepris de le retrouver.

Les personnages sont réapparus dans la finale de la saison 11 de The Walking Dead à la surprise des téléspectateurs. Dans une scène post-crédits, Rick s’est enfui de la Civic Republic Military (CRM) pendant que Michonne parcourait les États-Unis à cheval à la recherche de son mari.

The Ones Who Live couvrira le voyage de la réunion de ces deux personnages. Comme prévu, le méchant principal de la série sera la République civique – une puissante organisation apparue dans la saison 8 de The Walking Dead et dans les séries Fear the Walking Dead et The World Beyond.

Voici le synopsis officiel de The Ones Who Live :

L’histoire d’amour entre Rick et Michonne, bouleversée par un monde qui ne cesse de changer, se retrouveront-ils en guerre contre les vivants ou découvriront-ils qu’eux aussi sont The Walking Dead ?

La mini-série devrait comporter 6 épisodes.

Bande-annonce de The Walking Dead : Ceux qui vivent

Il n’y a pas encore de bande-annonce complète pour The Walking Dead: The Ones Who Live, mais vous pouvez regarder l’annonce de la courte série.

Casting de The Walking Dead : Ceux qui vivent

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le casting de la série. Une chose est sûre : Andrew Lincoln reprendra son rôle de Rick Grimes et Danai Gurira reviendra en tant que Michonne.

AMC a également annoncé que Lesley-Ann Brandt rejoindrait le casting, jouant un personnage mystérieux nommé Pearl Thorne.

Scott M. Gimple, le showrunner de The Walking Dead saison 4-8 crée la série aux côtés de Gurira. Lincoln, Denise Huth et Brian Bockrath sont également producteurs exécutifs.

Comment regarder The Walking Dead : Ceux qui vivent

Aux États-Unis, The Walking Dead : The Ones Who Live sera disponible sur la chaîne AMC et AMC+.

Il n’y a pas encore d’informations sur l’endroit où le spectacle sera présenté en première au Royaume-Uni. L’original Walking Dead est disponible sur Disney +, tandis que The Walking Dead: Dead City est diffusé sur Amazon Prime Video, mais rien ne garantit que l’un ou l’autre aura ce spin-off.

Cependant, il existe un moyen simple de regarder la série dès qu’elle sera disponible en streaming aux États-Unis. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un VPN (réseau privé virtuel). Nous vous recommandons d’utiliser NordVPN, l’une des options les plus populaires de ce type.

Après votre inscription, connectez-vous simplement à n’importe quel serveur américain et commencez à regarder comme vous le feriez normalement. La plupart des VPN débloqueront AMC, mais cela vaut la peine de vérifier avant de s’inscrire.

Si vous cherchez des informations sur un autre spin-off de Walking Dead, consultez notre article sur The Walking Dead : Daryl Dixon.