The Walking Dead révèle enfin où Maggie a été alors qu’elle affronte un nouveau groupe terrifiant

THE Walking Dead a enfin confirmé où se trouvait Maggie alors qu’elle se retrouvait face à face avec un nouveau groupe terrifiant.

Le dernier épisode du drame effrayant a maintenant frappé les écrans et les téléspectateurs ont vu l’ancienne leader de Hilltop pour la première fois depuis sa sortie dans la saison neuf.

Au début de l’épisode, Maggie (Lauren Cohan) se lance dans une quête pour retrouver son fils Hershel et d’autres survivants après l’attaque de leur communauté.

Maggie a informé Daryl (Norman Reedus) qu’elle aidait Georgie avec son plan de sensibilisation communautaire.

Après avoir prêté leurs services à différents groupes, les deux hommes se sont installés à Knoxville, avant de se séparer.

Elle a décidé d’emmener Hershel à la maison de plage de sa grand-mère, avant de rencontrer un nouveau groupe de personnes, qui ont été rapidement attaquées par un nouveau groupe meurtrier: les Faucheurs.

Les nouveaux venus sont violets et impitoyables, comme l’illustre leur attaque non provoquée et insensée.

On ne sait actuellement pas quelle est la fin de partie des Reapers, mais c’est clairement une question de vie ou de mort, car Maggie et Daryl ont retrouvé l’un d’entre eux, seulement pour qu’ils se fassent exploser pour éviter un interrogatoire.

Maggie a révélé qu’elle serait rentrée chez elle plus tôt sans Negan, qui est en vie malgré ce qu’il a fait à Glenn.

Elle n’a pas encore trop donné, mais il est probable que les fans en sauront plus sur ce que Maggie a rencontré pendant son absence, car elle s’adapte aux changements survenus à Alexandrie en son absence.

Avec les Whisperers à l’écart, il semble certainement que les Reapers soient les méchants des nouvelles sur le bloc.

Il a été annoncé en décembre que la dixième saison prolongée de The Walking Dead prendrait un tout nouveau format.

Les nouveaux épisodes prendront la forme d’histoires autonomes plongeant dans le passé de divers personnages.

Ces flashbacks visent à étoffer certains des personnages les plus importants de la franchise, qui auparavant n’avaient peut-être pas été mis au point.

Le producteur exécutif Scott Gimple a déclaré que si le pont reprend « après 10A et 10B » et « fait partie de cette histoire », le nouveau format a en fait été inspiré par la série dérivée Fear The Walking Dead.

The Walking Dead est diffusé le dimanche sur AMC et est disponible sur FOX au Royaume-Uni.