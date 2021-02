Tournage pour la dernière saison de Les morts qui marchent est en cours.

Le lundi 8 février, la production a taquiné la 11e et dernière saison de la série AMC zombie en publiant la première photo du plateau. Et, d’après ce que nous avons vu dans la nouvelle image ci-dessous, les téléspectateurs seront ramenés à Alexandrie, qui a été laissée dans un état lamentable.

À côté d’une photo du moulin à vent brûlé d’Alexandrie, Les morts qui marchent compte Twitter a écrit, « Le premier jour de la dernière saison de #TWD. »

Les morts qui marchent reviendra avec de nouveaux épisodes pour la moitié restante de la saison 10 le 28 février. Cela signifie que la saison prolongée, qui a eu lieu après que la finale de la saison initiale a été retardée par la pandémie de coronavirus, couvrira les conséquences de la guerre des Whisperer.

Showrunner Angela Kang a confirmé lors du Comic-Con @ Home 2020, « Nous ne diffuserons pas d’épisodes de la saison 11 cette année comme nous le ferions normalement en octobre, mais nous sommes ravis d’annoncer une saison 10 prolongée, où il y aura six épisodes supplémentaires pour suivre la finale . Celles-ci se dérouleront au début de 2021 si tout se passe bien. Nous y travaillons actuellement et nous en aurons plus à partager bientôt. «