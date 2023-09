The Walking Dead : Calendrier de sortie des épisodes de Daryl Dixon

Nous avons une bonne nouvelle pour les fans de The Walking Dead : Daryl Dixon est de retour ! La nouvelle série AMC démarre cette semaine et emmènera les téléspectateurs dans une France post-apocalyptique.

On ne sait pas exactement comment Daryl a traversé l’océan, mais déplacer l’action en Europe crée de nombreuses possibilités passionnantes pour l’univers. La franchise Walking Dead a connu des hauts et des bas. Cependant, AMC accorde une attention particulière au spin-off de Daryl Dixon. Comme l’a dit Norman Reedus dans une interview avec Entertainment Weekly avant la grève de la SAG-AFTRA :