The Void : Comment fonctionne le nouveau jeu télévisé d’ITV ?

THE Void remplira le créneau du samedi aux heures de grande écoute sur ITV.

Mais en quoi consiste le nouveau programme ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les hôtes et combien de temps durera le spectacle.

The Void d'ITV a commencé le samedi 10 juillet 2021

Comment fonctionne Le Vide ?

Le concept de l’émission est assez simple.

The Void verra les concurrents se mettre à l’épreuve lors de défis mentalement et physiquement exigeants.

Ils le feront en essayant de NE PAS tomber dans The Void, un réservoir de 520 tonnes d’eau répandu dans l’arène du spectacle.

Après le large éventail de défis, le gagnant aura l’opportunité de tenter sa chance en affrontant The Void une dernière fois et en remportant un prix de 25 000 £.

The Void est produit par la même équipe de production qui a amené The Cube aux fans de télévision.

Comment puis-je regarder The Void ?

The Void est sorti pour la première fois sur nos écrans le samedi 10 juillet 2021.

L’émission sera diffusée ce soir, samedi 31 juillet, sur ITV à 20h.

Elle sera ensuite diffusée toutes les semaines, à la même heure.

Les téléspectateurs pourront alors suivre l’émission sur Centre ITV.

Les concurrents devront éviter le vide

Qui sont les présentateurs de The Void ?

La nouvelle émission d’ITV sera animée non pas par un, mais par deux présentateurs.

Les producteurs ont demandé au chanteur, rappeur et présentateur Fleur East de jouer le rôle.

Elle sera rejointe par Dancing On Ice et la juge de Britain’s Got Talent, Ashley Banjo.

Le danseur de la diversité a dit en parlant à Le seul spectacle: « J’ai littéralement hâte de commencer celui-ci.

« C’est aussi le premier jeu télévisé que j’ai eu la chance d’animer et tout cela aux côtés de l’incroyable Fleur East, ce qui est une autre chose qui me passionne. »

L’animatrice de Hits Radio Breakfast Show a également partagé son enthousiasme et a ajouté: « C’est incroyable de travailler aux côtés d’Ashley, il est tellement talentueux et ça va être très amusant. »





Combien y a-t-il d’épisodes de The Void ?

Pour l’instant, The Void devrait être une série en sept parties.

Il sera diffusé chaque semaine, tous les samedis sur ITV, à 20 heures.

Selon Médias vierges, le dernier épisode de la nouvelle émission est prévu le samedi 21 août 2021.