The Voice UK 2022 Final LIVE : Will.i.am, Anne-Marie, Tom Jones et Olly Murs s’affronteront alors que les finalistes se battent pour la gloire

La finale de THE Voice UK arrive sur nos écrans ce week-end alors que la recherche de la prochaine popstar britannique se termine – avec seulement QUATRE espoirs restants.

Will.I.Am, Anne-Marie, Tom Jones et Olly Murs ont vu leurs équipes se réduire de semaine en semaine, et avant la finale de la série 11 de samedi (présentée par Emma Willis), seul ONE peut être couronné vainqueur.

Naomi Johnson est une chanteuse de Bristol de 26 ans qui a attiré l’attention de Will.I.Am grâce à sa reprise de Black Hole de Griff in the Callbacks.

Elle rejoint l’équipe Anne-Marie’s Mark Howard, un agent immobilier de 27 ans de Nottingham et Anthonia Edwards, une infirmière de 25 ans qui vit à Blackheath, Londres, qui fait partie de l’équipe de Tom Jones.

Enfin, David Adeogun a d’abord impressionné par son audition à l’aveugle lorsqu’il a interprété Silence de JP Cooper puis a battu les deux autres chanteurs de Team Ollie lors des demi-finales avec sa version d’Easy On Me d’Adele.

Lisez notre blog final Voice 2022 UK ci-dessous pour les dernières mises à jour et potins…