«  The Voice  »: Kelly Clarkson riposte après que Blake Shelton a déclaré qu’elle n’avait pas le temps pour le spectacle

Bien que Kelly Clarkson, John Legend et Blake Shelton aient accueilli Nick Jonas de nouveau dans « The Voice » à bras ouverts, cela ne veut pas dire qu’ils se sont laissés aller à lui.

Jonas a appris juste « à quel point c’est moche ici », selon les mots de Shelton, après que le crooner country l’ait frappé avec un blocage lors de la deuxième nuit de Blind Auditions mardi.

« Je passe une période difficile ici », a déclaré l’entraîneur de retour Jonas, qui a remplacé la championne Gwen Stefani cette saison après avoir précédemment entraîné lors de la saison 18 en 2020. « Je pensais qu’ils allaient bien jouer. Mais il s’avère que Blake est un tyran. . «

Shelton a bloqué Jonas de Gean Garcia, 19 ans, qui a gagné trois tours de chaise de Shelton, Jonas et Clarkson avec son interprétation de « All I Want » de Kodaline.

« Je garde mon bloc juste pour (Jonas) », a déclaré Shelton. « Il est foutu. »

Et à la manière typique de Shelton, il a menti sur son sabotage.

« Si c’est moi qui ai bloqué Nick, c’est uniquement parce que je suis passionné par ta voix », a plaidé Shelton à Garcia. Clarkson a plaisanté: « Voulez-vous faire partie d’une équipe de menteurs? »

Avec Jonas hors de sa ligne de mire, Shelton est passé à saper la chance de Clarkson de débarquer l’artiste texan.

Shelton a suggéré que Clarkson « n’a pas vraiment le temps pour ça » tout en jonglant avec son talk-show de jour primé aux Emmy Awards, « The Kelly Clarkson Show ». Il a ajouté que l’ancienne « American Idol » avait « complètement disparu d’Hollywood maintenant » et « avait oublié ses racines ».

«J’ai le temps de tout faire et de tout réussir», répliqua Clarkson. Elle a également dit qu’il était « ironique » que Shelton « essaie de nous servir sur un plateau hollywoodien » parce que « c’est toujours celui qui fait la couverture des magazines et il sort avec Gwen Stefani ».

Garcia a finalement choisi Clarkson comme entraîneur. Prends ça, Shelton.

Jonas a également eu sa revanche.

Zae Romeo a mérité quatre tours de chaise pour sa performance émotionnelle de « Falling » de Harry Styles. Shelton a qualifié le joueur de 21 ans d ‘«unique», la légende a déclaré qu’il avait un «beau cadeau» et Clarkson a fait appel aux racines texanes du candidat.

Jonas a adopté une approche différente et s’est concentré sur ses propres lacunes sur «The Voice».

« Je n’ai pas gagné ce spectacle », a-t-il déclaré. « J’ai une énorme puce sur l’épaule et je sens que je pourrais y arriver avec toi à cette finale. »

Roméo a été vendu et a choisi Jonas, qui a déclaré triomphalement: « Après quelques déchirements, c’était bien d’avoir ce tour de quatre chaises. »

Le jeu de puissance a atterri Jonas sur le radar de tout le monde.

« Il se présente cette saison. Je garde un œil sur Nick. Ce Jonas, je ne lui fais pas confiance », a déclaré Clarkson. Légende a élaboré une stratégie, « J’ai encore mon blocage, alors je pense … je vais devoir le bloquer. »

Les auditions à l’aveugle reprennent sur « The Voice » lundi sur NBC.