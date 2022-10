The Voice dans la rangée finale de “réparations” alors que les fans furieux critiquent le vote de l’émission alors qu’Anthonia Edwards est couronnée gagnante

THE Voice a été mêlé à une dispute après que les fans ont critiqué le processus de vote de l’émission après qu’Anthonia Edwards ait été couronnée gagnante ce soir.

L’épisode de samedi soir de l’émission ITV a vu Anthonia Edwards, Mark Howard, David Adeogun et Naomi Johnson se battre pour la première place.

TVI

The Voice ‘fix’ row après que les téléspectateurs ont remis en question le vote de l’émission après qu’Anthonia Edwards ait été couronnée gagnante[/caption]

TVI

Anthonia et David étaient les deux derniers concurrents du concours[/caption]

Mais c’est Anthonia qui a réussi à s’imposer après son interprétation de When The Party’s Over de Billie Eilish.

Bien qu’elle ait reçu le label de championne de la saison 11, beaucoup de spectateurs à la maison n’étaient pas contents.

Les fans de l’émission de talents à succès ont été déconcertés par la façon dont elle a réussi à obtenir le titre.

L’un d’eux a souligné sur Twitter : « Il y a une tendance au Royaume-Uni en ce moment où le public ne peut pas voter. Je n’ai pas pu voter pour notre premier ministre ou le gagnant de la voix. »

Un autre a demandé sur la plateforme de médias sociaux : « Pourquoi le public du studio choisit-il ? #fix #TheVoice.

Un troisième est intervenu sur Instagram: “Cela doit être une solution au fait que Naomi Johnson n’a pas fait la finale 2, je pense que Naomi est la femme la plus talentueuse de tous les temps.”

Un quatrième a ajouté: “#TheVoiceUK Antonia bonne gagnante mais toujours avec Mark Howard !! Qui étaient “” Les Électeurs “” ? ? Je pensais que c’était un vote public !! »

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.





Malgré cela, beaucoup étaient aux anges pour Anthonia.

L’un d’eux a dit : « Aaaahhhhhhhhhh ! Anthonia remporte #TheVoiceUK 2022 ! Un chanteur sensationnel et puissant partout! Je suis fier au-delà des mots !

“Félicitations Anthonia Edwards, vous le méritez”, a écrit un autre.

Un autre a ajouté: « Si heureux pour Anthonia et Sir Tom Jones, si bien mérité. J’ai hâte de voir la suite pour elle. David un finaliste très digne. Une autre série agréable de #TheVoiceUK se termine sur laquelle j’ai vraiment aimé avoir ça. Merci aux entraîneurs, Emma, ​​à tous les concurrents et à tous ceux qui se sont impliqués.

Anthonia s’est rendue sur Instagram pour lui faire part de son enthousiasme à l’idée de commencer son nouveau voyage après avoir signé un contrat d’enregistrement avec le label UMOD d’Universal.

Le chanteur s’est rendu sur Instagram pour dire: “REAL LIFE PINCH ME MOMENT !!!!!!!! je n’arrive pas à y croire !!!! Dieu seul .

“Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont soutenu dans ce voyage.

“À ma famille, à tous les entraîneurs, à mon équipe, à tous les incroyables concurrents ET enfin et surtout aux personnes incroyables qui se sont connectées chaque semaine, je vous apprécie tous.

“Mon nouveau single N’importe qui est OUT NOW et je suis tellement excité de sortir cette version dans le monde !”

Anthonia a récemment révélé qu’elle avait failli rater sa dernière performance avec le mentor Sir Tom Jones en oubliant ses répliques.

L’infirmière, qui avait l’habitude de s’occuper des patients de Covid, a admis qu’elle était si nerveuse en duo avec l’icône galloise sur une couverture de James Brown’s It’s a Man’s Man’s Man’s World hier soir qu’elle avait un trou de mémoire.

Heureusement, elle a tout ressaisi – et maintenant elle écrit des chansons pour son premier album.

Anthonia a déclaré au Sun : « C’est incroyablement surréaliste. Je suis tellement fier de moi et le duo avec Sir Tom était incroyable.

“Mais il y a eu un moment où je me suis fait piquer car j’ai presque oublié mes répliques.

“Je ne pense pas que les gens aient remarqué que je l’avais stylisé, mais c’était un appel serré.”