The Voice couronne Cam Anthony en tant que gagnant et les fans se réjouissent en disant que l’émission «  a finalement réussi pour la première fois en 20 saisons  »

THE Voice a couronné Cam Anthony en tant que vainqueur de la saison 20 et les fans se sont réjouis en affirmant que l’émission avait ENFIN raison pour la «première fois».

Finalistes pour mardi épisode étoilé inclus Équipe Kellyde, Kenzie Wheeler, Légende de l’équipede Victor Solomon, Équipe Nickde Rachel Mac, et Équipe Blake avec les deux Jordan Matthew Young et le champion, Came.

19 Le jeune espoir de Team Blake, Cam Anthony, est rapidement devenu l’espoir de remporter The Voice Crédits: Getty

19 Les deux derniers de la saison 20 étaient Cam Anthony et Kenzie Wheeler Crédit: NBC

19 Blake Shelton était ravi que le membre de son équipe remporte la compétition Crédit: NBC

L’animateur Carson Daly a lu les résultats dans l’ordre de la cinquième place à la première sur un téléviseur tendu.

Victor Solomon de Team Legend a été le premier à être nommé et avait l’air élégant dans un costume vert lorsqu’il est arrivé cinquième.

La quatrième place est la chanteuse émouvante de Team Nick, Rachel Mac, qui brillait dans une robe longue.

Pour la troisième place, le chanteur Jordan Matthew Young de Team Blake a été élu.

Cela signifiait que le gagnant était tombé à deux favoris des fans – Cam – qui a bercé un costume d’or pour la finale et Kenzie – qui portait une veste blanche et une chemise noire.

19 Les finalistes comprenaient Kenzie Wheeler, Victor Solomon, Rachel Mac, Cam Anthony et Jordan Matthew Young Crédit: NBC

19 Le natif de Philadelphie a impressionné par sa voix tout au long de la saison Crédits: Getty Images – Getty

19 Kenzie Wheeler a été empêché de rejoindre l’équipe Blake, mais a réussi avec l’équipe Kelly Crédits: Getty Images – Getty

19 Les deux derniers l’ont serré dans leurs bras juste après la lecture des résultats Crédit: NBC

Juste avant la lecture des résultats, les deux amis proches l’ont étreint sur scène et ont dit «Je t’aime mon frère».

Quand Carson a lu le nom de Cam, son entraîneur, Blake Shelton, a crié d’excitation alors qu’il faisait une ovation debout à son concurrent.

Le joueur de 19 ans a fièrement saisi son trophée bien mérité Voice alors que son mentor s’approcha pour lui faire un gros câlin de félicitations.

La victoire de Blake était historique – car il a maintenant remporté HUIT saison de The Voice en 10 ans en tant qu’entraîneur.

Les fans étaient également ravis que le natif de Philadelphie ait remporté la compétition – beaucoup affirmant que l’Amérique «avait bien fait les choses» pour la première fois.

19 Les fans insistent sur le fait que c’est la « première fois de ma vie » que la série « fait les choses correctement » avec le gagnant Cam Crédits: Getty

« Félicitations Cam, merci l’Amérique, la finale de la voix et le gagnant est Cam Anthony a finalement eu raison, en fait, les 2 derniers Cam & Kenzie nous sommes les 2 qui auraient dû être », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a tweeté: «OUI CAM !!!! Sur 20 saisons effrayantes, The Voice a finalement réussi !!! »

«Enfin, la bonne personne a gagné! Cam a été phénoménal toute la saison », s’est exclamé un troisième.

Un autre a insisté: «L’Amérique a finalement réussi !! félicitations cam !! »

Le candidat à l’émission de téléréalité a remporté gros – car non seulement ils ont le titre de champion de The Voice, mais ils repartent avec un contrat d’enregistrement et 100000 $.

19 Blake Shelton a marqué deux candidats pour se disputer le titre de champion Crédits: Getty

19 L’équipe Blake était la seule personne à avoir DEUX finalistes pour le dernier épisode Crédits: Getty Images – Getty

Même si c’était une course serrée cette année, les entraîneurs Blake Shelton, John legend, Kelly Clarkson et Nick Jonas a semblé satisfait des résultats.

La finale en direct de deux jours et quatre heures a présenté des performances des plus grands artistes de la musique, notamment Justin Bieber, Thomas Rhett, Kelsea Ballerini et Snoop Dogg.

Gwen Stefani a également fait son retour en chantant sa nouvelle chanson avec Saweetie tandis qu’Adam Levine faisait son retour tant attendu de The Voice en prenant la scène avec Maroon 5.

Hier soir, a diffusé le premier épisode de la finale de la saison en deux parties de The Voice.

L’épisode de lundi soir a donné aux cinq derniers candidats leur dernière chance de se produire et de gagner l’Amérique.

19 L’entraîneur Kelly Clarkson abasourdi dans une robe rouge plongeante lors de la soirée finale Crédits: Getty

19 John Legend a diverti les fans cette saison avec son jingle mémorable « Welcome to Team Legend » Crédits: Getty Images – Getty

19 Nick Jonas a fait un retour en force au panel d’entraîneurs de The Voice pour sa deuxième saison Crédits: Getty Images – Getty

Les téléspectateurs ont pu voter pour leur chanteur préféré jusqu’à mardi matin pour permettre aux votes d’être comptés avant le spectacle des résultats en direct de la nuit.

La première performance de la soirée est survenue lorsque Kenzie Wheeler de l’équipe Kelly, ceinturé «Heartland» par George Strait.

Dès le début du spectacle, Shelton a déclaré qu’il pensait que Wheeler gagnerait le spectacle.

Victor Solomon de Team Legend était le suivant et a dédié sa performance de «Je ne peux pas te faire aimer de moi» de Bonnie Raitt à sa petite amie Ciarra.

Jordan Matthew Young, de l’équipe Blake, a suivi Solomon en interprétant «Key to the Highway» de Big Bill Broonzy.

19 Victor Soloman a été félicité à plusieurs reprises pour sa voix « hors de ce monde » sur Team Legend Crédits: Getty

19 Le ton émouvant de Rachel Mac a conquis les fans de l’équipe Nick Crédits: Getty Images – Getty

19 L’équipe de Blake est la seule à devoir affronter des artistes – dont Jordan Matthew Young Crédits: Getty

Vient ensuite Rachel Mac de Team Nick qui a dédié sa chanson « I Hope You Dance » de Lee Ann Womack à son neveu de 11 mois, Ezra.

Clôture des performances solo des concurrents L’autre interprète de Team Blake, Cam Anthony, a chanté «Stand Up» de Cynthia Erivo.

Blake a été submergé par les émotions après la puissante performance insistant sur le fait que «Dieu a mis ce jeune homme ici dans ma vie sur« The Voice »qui pourrait tout changer pour ce spectacle.