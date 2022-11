‘The Voice’ Bodie s’extasie sur l’entraîneur Blake Shelton (exclusif) – Hollywood Life

Corps est l’un des chanteurs les plus remarquables de La voix saison 22. Semaine après semaine, Bodie monte sur scène et impressionne le monde avec ses arrangements et sa voix. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Bodie après le top 10 des émissions en direct sur le travail avec Blake Sheltonqui a déclaré que la dernière performance de Bodie était peut-être la “plus grande performance” qu’il ait jamais vue dans la série.

“Honnêtement, pour moi, je ne pensais tout simplement pas qu’il réagirait aussi positivement qu’il l’a fait pour moi”, a déclaré Bodie à propos de Blake. “Dans l’interaction et plus loin dans la compétition, nous pouvons interagir avec lui un peu plus et un peu plus franchement. Il est toujours tellement favorable à ce que je sois moi, que je sois unique et que je fasse des arrangements bizarres.

Bodie a poursuivi: “Il ne m’a vraiment pas dit” non “. Il vient juste de m’encourager et de me donner des idées sympas pour défendre mes idées que j’ai déjà. Au contraire, il a vraiment affirmé qui je suis en tant qu’artiste, et j’en suis vraiment reconnaissant.

Le chanteur a interprété une reprise étonnante et unique de JVKE “l’heure d’or”. Camila Cabello a dit à Bodie qu’elle “se sentait stupéfaite” quand il est monté sur scène. « Tu es juste un tel artiste. Tout ce qui concerne la façon dont vous exprimez vos idées dans vos choix de chansons, vous êtes différent de n’importe qui d’autre ici », a-t-elle déclaré.

Bodie a dit HollywoodLa Vie qu’il a été “stratégique” avec ses arrangements pour “montrer vraiment tout ce que je peux faire”. S’il progresse dans le top 8 et au-delà, le chanteur reste confiant quant à son approche de la compétition.

Il a admis qu’il voulait “continuer à montrer la gamme, montrer les compétences techniques, montrer ma capacité d’arrangement et ma capacité d’écriture dans ces arrangements. Je veux juste continuer à faire ce que je fais. La voix diffusé les lundis et mardis sur NBC.