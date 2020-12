Les cinq derniers se déroulent sur « The Voice ».

Après les performances émotionnelles de lundi soir lors de la Fan Week, le champ des 9 meilleurs candidats a été réduit à cinq finalistes mardi.

Le champion en titre Blake Shelton, l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de « Voice », a maintenant les meilleures chances de remporter son 8e titre avant la finale de la semaine prochaine avec deux chanteurs dans le Top 5. Les autres entraîneurs – Kelly Clarkson, John Legend et Gwen Stefani – chacun a un chanteur dans ses équipes.

« Bon sang ouais! A la semaine prochaine pour la #VoiceFinale !!!! #TeamBlake est bien représenté! » Shelton jubilait Twitter après le spectacle des résultats.

Voici ce qui s’est passé:

Sauvegardes des spectateurs

L’artiste de chaque équipe ayant obtenu le plus de votes des téléspectateurs s’est automatiquement qualifié pour la finale.

L’interprétation rock de Jim Ranger de « Without You » de Harry Nilsson était suffisante pour passer à autre chose. Le finaliste de l’équipe Shelton a déclaré que sa performance «magique» dédiée à son père l’avait laissé «en larmes».

Aussi, « j’ai chanté sur un rocher géant, ce qui était spectaculaire. »

Desz de l’équipe Clarkson est passé à la suite d’une performance corporelle positive de « Don’t Let Go » par En Vogue: « Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas être pleinement vous-même. »

John Holiday de Team Legend a progressé après avoir dédié « Fix You » de Coldplay à sa grand-mère et à la famille de Legend, qui ont perdu leur fils à naître en septembre.

Carter Rubin de l’équipe Stefani a également gagné un voyage à la finale après avoir fait pleurer Stefani lors de son interprétation de « Rainbow Connection » de « The Muppet Movie ».

L’animateur Carson Daly a plaisanté: « Vous avez fait pleurer votre entraîneur hier, ce qui est en fait assez facile à faire. » Stefani a répondu: « Hé! »

Sauvegarde instantanée

Les cinq chanteurs restants – Cami Clune (Clarkson), Ian Flanigan (Shelton), Tamara Jade (Legend), Bailey Rae (Legend) et Ben Allen (Stefani) – se sont affrontés pour le dernier Instant Save de la saison.

Allen a abandonné ses vibrations optimistes de honky-tonk pour un ton plus sombre sur « Prayed For You » de Matt Stell. Stefani a dit que la sélection de chansons « nous montre cet autre côté de vous ».

Clune a prêté sa voix éthérée à Billie Eilish «quand la fête est finie». Clarkson a déclaré que Clune est la quintessence de « The Voice »: « Cami vient de vous montrer exactement ce dont elle est capable. »

Rae a souligné son style de signature de country old school sur « Your Cheatin ‘Heart » de Hank Williams. La légende a qualifié son interprétation de «charmante» et «amusante».

Jade a fait sauter le toit du bâtiment avec une performance puissante de « Feeling Good » de Nina Simone. Daly a déclaré: « Je pense que j’aurais dû payer en espèces pour cette performance. »

« Vous pouvez toujours, » plaisanta Jade. « Je vous enverrai mon application Cash après cela. »

Flanigan a apporté sa râpe signature à « Anymore » de Travis Tritt. Shelton a dit qu’il y a une « partie de moi qui est surprise de vous voir dans (la sauvegarde instantanée) ».

Comme il n’y avait plus d’arrêts des entraîneurs en jeu, c’était à l’Amérique de décider qui avait avancé. Le gagnant a été choisi par un tour de scrutin éclair de cinq minutes.

À la fin, Flanigan s’est qualifié pour la finale.

Éliminations

Clune, Jade, Rae et Allen ont été éliminés après avoir échoué à remporter la sauvegarde instantanée.

Nombre d’équipe

Clarkson: 1

Shelton: 2

Légende: 1

Stefani: 1

Le Top 5 se produira en direct lors de la finale de lundi sur NBC à 8 HNE / PST.