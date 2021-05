THE Voice a été critiqué comme « sourd par le ton » pour avoir renvoyé à la maison les « meilleurs chanteurs » lors d’une élimination par un bain de sang.

La moitié des candidats ont été coupés lors de l’épisode de mardi du concours de chant.

1 Les fans ont qualifié The Voice de « sourd par le ton » Crédits: Getty Images – Getty

Les neuf meilleurs candidats ont été révélés dans le dernier épisode de La voix, ce qui signifiait que les huitièmes artistes en herbe ont été éliminés après leurs premières performances en direct lundi soir.

Un certain nombre de fans sont allés sur Twitter pour critiquer l’émission et les juges pour les éliminations, comme une personne a écrit: « Je suis désolé, mais les gens votent-ils sourds ?? Zania et Zae rentrent à la maison mais le gars avec le mulet stupide et le ton unique passe? «

Un fan suivant a ajouté: « Je n’aime pas la décision de cette année pour le top 9 sur #la voix. Si une équipe avait le vote le plus élevé pour les 4, alors les 4 devraient rester !! «

Un troisième a sonné: « Tout cela élimine 2 après 1 émission en direct SUCKS! TOUS les chanteurs INCROYABLES rentrent à la maison. 1 spectacles PAS assez … Je m’ennuie du bon vieux temps sur #La voix Ce nouveau format est horrible! Riley & Anna R phénoménal. Ils ne devraient même pas être en danger. Toute la bonne musique nous manque. «

Le retour de bâton pour l’épisode s’est poursuivi alors qu’un autre utilisateur de Twitter écrivait: « Wow @zaniaalake Je ne peux pas croire que vous rentrez chez vous. Vous étiez l’une de mes deux performances «10» hier soir! Tu es fabuleuse. Bonne chance à vous. »

Un spectateur supplémentaire a ajouté: « C’est peut-être moi, mais cela semble être le pire épisode de #la voix que j’ai jamais vu. Presque tout le monde est piquant et sans inspiration. Je n’aime pas les choix de chansons pour les voix des gens. Cela ressemble à une soirée karaoké ivre. Les émotions sont truquées. Présence sur scène-meh. Je ne le sens pas. «

Équipe Blake SheltonLe candidat de Cam Anthony a marqué une place au tour suivant après avoir reçu le vote des États-Unis, tandis que le chanteur country a utilisé son arrêt sur Jordan Matthew Young.