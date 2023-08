The Voice 2023 sous le choc avec un nouveau juge, une catégorie de groupes et un énorme prix en argent

THE Voice UK a dévoilé une série de bouleversements avant sa prochaine série.

Le concours de chant populaire d’ITV sera de retour pour une autre édition cette Automne et le réseau a révélé une série d’éléments actualisés que les fans vont adorer.

Rex

TVI

Emma Willis prendra le siège de Will.I.Am pour un tour[/caption]

Dans une première émission, l’entraîneur de longue date Will.i.am cédera sa chaise pour un invité très spécial.

L’animatrice de l’émission Emma Willis participera aux auditions à l’aveugle pour une touche unique alors qu’elle aide à choisir le talent de chanteuse qui naviguera jusqu’au suivant Les manches.

Emma fait partie du programme depuis la troisième série mais ce sera la première fois qu’elle prendra place dans l’un des grands fauteuils rouges.

Aux côtés du leader des Black Eyed Peas, Will sera le line-up de retour stellaire de la série.

Olly Murs, Anne-Marie et le crooner Tom Jones sont tous de retour pour aider à trouver la prochaine plus grande chose de Grande-Bretagne.

Les rebondissements continuent à venir avec ITV permettant aux groupes de participer à l’émission pour la première fois.

Alors que des duos ont déjà été vus chanter ensemble, la prochaine série verra des groupes et des groupes s’affronter avec les solistes pour prendre la première place.

Et cette fois-ci, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés avec des concurrents non seulement en compétition pour un contrat d’enregistrement, mais aussi pour DEUX autres prix énormes.

Le gagnant remportera un contrat avec le label Universal Records UMOD ainsi que 50 000 £ et des vacances de luxe uniques.

La prochaine série sera la 12e au total de l’émission.

Anthonia Edwards a remporté la dernière série de l’émission en 2022 et a été encadrée à la première place par Sir Tom.

Rex