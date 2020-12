Après une saison extrêmement compétitive – mais socialement distante -, Team Gwen a remporté sa première victoire avec l’interprète Carter Rubin remportant le titre lors de la finale de la saison de mardi.

À 15 ans, Rubin est parmi les plus jeunes chanteurs à avoir jamais gagné et le plus jeune gagnant masculin de l’émission. La championne de la saison 14, Brynn Cartelli, avait également 15 ans lorsqu’elle a gagné.

« Oh mon Dieu, nous avons gagné! » entraîneur Gwen Stefani s’est exclamé dans une vidéo de réaction publiée sur les réseaux sociaux, aux côtés de Rubin. « C’est tellement fou. Nous essayons de comprendre que cela se produit en ce moment. »

Rubin a battu quatre autres dans la compétition, dont John Holiday (de l’équipe de John Legend), Desz (de l’équipe de Kelly Clarkson) et Jim Ranger et Ian Flanigan (qui faisaient partie de l’équipe de Blake Shelton).