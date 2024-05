Netflix

Netflix a renouvelé Le spectacle Vince Staples pour une deuxième saison.

Se déroulant à Long Beach, en Californie, la série fictive s’inspire librement de la vie de Staples. Voici la ligne de connexion officielle : Qui est Vince Staples ? Eh bien, c’est une question délicate. Il est plutôt célèbre, mais il ne l’est pas. Il est plutôt riche, mais il ne l’est pas. C’est aussi une sorte de criminel. Mais il est… non ? Suivez-le dans ses aventures quotidiennes, où tout ce qui peut mal tourner se produit généralement.

Il est produit par Staples, Kenya Barris (Khalabo Ink Society), Corey Smyth, Edelman (Edelgang), Williams et William Stefan Smith.

La comédie a été annoncée pour la première fois en 2022.

«Le Vince Staples Show est de retour!» » a déclaré Staples. « Les gens ont parlé et la série la plus fascinante, captivante et polarisante de Netflix revient pour la saison 2. Préparez-vous à des hijinks que seule une mère peut aimer. Merci, Netflix !

Les stars invitées récurrentes de l’émission sont Vanessa Bell Calloway et Andrea Ellsworth. Parmi les autres stars invitées figurent Naté Jones, Rick Ross, Arturo Castro, Scott MacArthur, Bryan Greenberg et Myles Bullock.

Staples a sorti quatre albums studio, Été 06, Big Fish Theory, FM ! et son album éponyme en juillet 2021. Lorsque son projet Netflix a été annoncé pour la première fois, la responsable de la comédie Tracey Pakosta a déclaré : « Notre mission est de travailler avec les meilleurs artistes du monde. Vince s’est déjà imposé comme l’un des jeunes musiciens les plus talentueux d’aujourd’hui et nous sommes vraiment enthousiasmés par la façon dont sa sensibilité – et son sens de l’humour – se traduiront dans une série comique unique.