The Village, un joyau caché abritant des délices grecs – Shaw Local

SYCOMORE – Un rapide coup d’œil aux critiques de Google pour le centre-ville de Sycamore’s The Village, un restaurant grec authentique, montre qu’il est décrit par de nombreux clients comme un « joyau caché ». Je ne pourrais pas être plus d’accord.

Sa maison sur West State Street est nichée à côté du Sycamore State Theatre. L’intérieur est accueillant et le chef pouvait être vu en action dans un concept de cuisine ouverte alors que je prenais de la nourriture à emporter.

Pour commencer, nous avons eu du pita et du houmous pour un apéritif. Il est rare de nos jours de trouver des entrées à moins de 10 $, et le menu du Village propose plus d’une option à un prix équitable. Le houmous était délicieusement crémeux et frais. Et bien qu’il ne soit pas clair de quel type il s’agissait – peut-être du poivron rouge ? – ça allait bien avec le pita moelleux.

Le pain pita classique avec houmous a été commandé à The Village, un authentique restaurant grec situé au 418 W. State St. au centre-ville de Sycamore. On voit également la tasse de soupe avgolemono servie d’accompagnement pour l’entrée de tarte aux épinards. La soupe est une soupe au poulet et au citron à la grecque. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Pour les végétariens de la salle, le menu à base de viande n’est peut-être pas le plus varié. Mais mon Dieu, la tarte aux épinards est incroyable.

Enveloppée dans une pâte phyllo feuilletée et croustillante, la tarte était remplie de fromage feta crémeux, d’épinards et d’un mélange d’herbes grecques qui en faisaient un plat fondant dans la bouche mais toujours copieux. Nous l’avons commandé avec du riz aux épinards et une tasse de soupe avgolemono, une première pour moi. La soupe me rappelait un peu la crème de poulet, mais elle était beaucoup plus légère, avec du bouillon de poulet, du riz, des œufs et du citron. Un filet de jus de citron frais sur le dessus le rendait encore plus attrayant.

La tarte aux épinards de The Village, un authentique restaurant grec situé au 418 W. State St., dans le centre-ville de Sycamore, était l’une des préférées. Deux couches feuilletées et croustillantes de pâte phyllo étaient farcies de fromage feta crémeux, d’épinards et d’herbes, puis cuites au four. Servi avec du riz aux épinards, c’était un succès. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

La deuxième entrée était plus une folie sur le portefeuille, mais tellement savoureuse. Des côtelettes d’agneau tendres et juteuses avec os (ils offrent un dîner de trois ou six pièces) étaient merveilleusement épicées. L’arôme et la saveur des épices grecques – je ne suis pas sûr de toutes les herbes impliquées mais je pouvais identifier l’origan – ont frappé le palais en premier.

Il était servi avec des pommes de terre classiques à la grecque rôties au four, habillées de ce qui semblait être une sauce aux herbes à base d’huile d’olive et bien assorties. Le plat était également accompagné d’une salade grecque. Laitue romaine, concombres frais, tomates, oignons, poivrons sur le dessus et un morceau de feta fraîche (mon préféré). La salade contenait de savoureuses olives Kalamata saumâtres, mais attention: la nôtre était livrée avec des noyaux à l’intérieur.

L’entrée de côtelettes d’agneau de The Village, un restaurant grec authentique situé au 418 W. State St. au centre-ville de Sycamore, offrait des côtelettes tendres et juteuses servies avec des pommes de terre rôties à la grecque classique habillées d’une délicieuse sauce à l’huile d’olive et aux herbes. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Parfois, la fée des dents sucrées frappe au milieu de la nuit, alors le dessert était un must. Et parce que je ne peux jamais résister au baklava lorsqu’il est offert partout où je vais, nous avons eu cela plus une commande de cinq pièces de loukoumades. Je n’en avais jamais entendu parler, mais, mon Dieu, je pourrais manger une assiette entière rétrospectivement : un beignet croustillant et frit à la grecque arrosé de miel sucré, saupoudré de cannelle et mélangé avec des noix hachées. Je voulais les sauver. Ils n’ont pas survécu à la fin du repas tellement ils étaient bons. Le baklava avait la taille généreuse d’une tranche de tarte et était absolument empilé avec des noix hachées recouvertes de sirop farcies dans de la pâte phyllo.

J’aimerais que tous mes aliments soient enfermés dans de la pâte phyllo à partir de maintenant, s’il vous plaît.

Les Loukoumades, des beignets frits à la grecque arrosés de miel sucré et d’une pincée de cannelle, puis garnis de noix hachées, ne sont qu’une option de dessert au Village, un authentique restaurant grec au 418 W. State St. au centre-ville de Sycamore. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Ce joyau caché a besoin de plus de battage médiatique. Le personnel était sympathique, la nourriture bien emballée et les dollars bien dépensés pour la quantité de nourriture commandée. Bonus : vous pouvez profiter d’un bon repas et ensuite aller voir un film juste à côté.

Le Village promet une cuisine grecque authentique et, pour ce novice, il n’a pas déçu.

Une généreuse portion de baklava sucrée et aux noisettes est servie en dessert au The Village, un restaurant grec authentique situé au 418 W. State St., dans le centre-ville de Sycamore. (Réseau de nouvelles locales de Shaw)

Le Mystery Diner est un employé du Daily Chronicle. L’identité du dîneur n’est pas révélée au personnel du restaurant lors de la commande ou du retrait de la nourriture. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’avis.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Le village

OÙ: 418, rue W. State, sycomore

TÉLÉPHONE: 815-991-1158

INFORMATION: www.thevillageonstate.com