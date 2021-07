The View veut remplacer Meghan McCain par la co-animatrice d’origine Debbie Matenopoulos après une énorme rupture

THE View veut remplacer Meghan McCain par la co-animatrice d’origine Debbie Matenopoulos, a déclaré une source.

Le 1er juillet, McCain a brusquement annoncé qu’elle serait quitter la série à la fin de sa 24e saison, malgré le fait qu’il lui reste deux ans de contrat.

Debbie Matenopoulos pourrait remplacer McCain

McCain a annoncé qu'elle quitterait The View plus tôt ce mois-ci

Cependant, la série serait déjà en train de déterminer qui ils devraient avoir pour leur prochaine saison.

Une source d’ABC a déclaré au Courrier quotidien: « L’année prochaine, c’est notre 25e saison et nous envisageons un retour triomphal de Debbie Matenopoulos à The View. »

L’animateur était l’un des originaux de la série et a joué aux côtés de Barbara Walters, Meredith Vieira, Star Jones et Joy Behar en 1997.

« Bien que nous devions pourvoir le siège que Meghan a laissé vacant, il pourrait y avoir un autre changement à venir que nous devons prévoir », ont-ils déclaré. « Mais Debbie conviendrait parfaitement à notre saison anniversaire. »

L’annonce est intervenue après une source anonyme dit Page Six que tous les co-hôtes actuels, même « refroidir » Whoopi Goldberg, manquaient de patience avec McCain.

« Tout le monde était à bout de nerfs – même Whoopi, et elle est la plus froide de toutes », a déclaré la source.

« Whoopi ne plaidera jamais pour que quiconque se fasse virer. Elle n’est pas à ce sujet, mais elle a été très claire sur le fait qu’elle ne voulait plus travailler avec Meghan.

McCain a rejoint le casting en 2017

Des sources auraient déclaré au média que Goldberg, ainsi que les co-hôtes Ana Navarro et Joy Behar, ont tous exprimé qu’ils ne voulaient plus travailler avec McCain.

« C’est arrivé dès que [ABC News president] Kim [Godwin] est venu », a déclaré une autre source.

« C’était juste après l’énorme succès de Joy et Meghan [on-air] exploser là où le réseau a convoqué une réunion d’urgence.

« Ils ont dit à la nouvelle direction : ‘Nous ne voulons plus travailler avec elle.' »

McCain et Behar se sont disputés dans un épisode de The View en mai lorsqu’ils ont discuté du conservateur controversé Représentante Marjorie Taylor Greene et ses commentaires comparant les mandats de masques Covid à l’Holocauste.

McCain aurait été si passionné après la dispute que elle est sortie en trombe d’une rencontre avec les patrons d’ABC.

Elle a annoncé lors d’un épisode de l’émission la semaine dernière qu’elle abandonnerait ses fonctions d’animatrice dans le talk-show de jour à la fin de la 24e saison de l’émission en juillet.

« Je vais juste déchirer le pansement, » dit-elle.

McCain a eu plusieurs disputes passionnées avec des co-hôtes

McCain et sa co-animatrice Joy Behar se sont disputés à propos de la représentante Marjorie Taylor Greene en mai

« Ce n’était pas une décision facile, il a fallu beaucoup de réflexion, de conseils et de prières et de parler à ma famille », a-t-elle déclaré.

Malgré les rapports d’animosité et de querelles à l’antenne, McCain a qualifié ses co-animateurs – Goldberg, Behar, Navarro et Sara Haines – « les quatre femmes les plus talentueuses de la télévision » et les « meilleures du secteur ».

Cependant, en concluant son annonce, elle a pris un coup aux combats renommés qu’elle a eus avec les autres hôtes.

« Si vous voulez vous battre un peu plus, nous avons quatre semaines de plus », a-t-elle plaisanté.

Lors de son annonce, elle a également partagé que son père – John McCain – était l’une des forces motrices pour qu’elle rejoigne The View.

Elle a révélé que c’était l’une des dernières choses qu’il l’avait encouragée à faire avant sa mort en 2018.

McCain quitte la série dans le but de passer du temps avec elle mari Ben Domenech et sa fille Liberty en Washington DC.





Cependant, McCain avait également envisagé de quitter le talk-show dans le passé.

CNN a rapporté en 2019 que McCain se sentait abattue et sabotée par ses collègues d’ABC et envisageait sérieusement de quitter la série.

Une source, qui était un ami de McCain, a déclaré à CNN que McCain ne « pensait plus que cela en valait la peine ».