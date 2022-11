‘The View’ sous le feu pour un enfant portant le costume d’Halloween ‘Oscars slap’ – National

Tout le monde aime un costume d’Halloween qui fait référence à un moment récent de la culture pop, mais un costume d’enfant sur La vue a laissé le public ressentir une piqûre.

Au cours d’un segment intitulé “Costumes d’Halloween dignes d’intérêt : BOO Are You Wearing in 2022 ?” un enfant déguisé en l’infâme gifle Will Smith-Chris Rock des Oscars est apparu dans un costume morph doré avec une empreinte de main peinte en rouge sur son visage.

La vue les animateurs – qui étaient tous également vêtus de costumes – ont fait venir la superviseure de la garde-robe du programme, Ashley Alderfer Kaufman, pour présenter chaque costume du segment.

“Nous ne voulons pas cautionner la violence d’aucune sorte, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de parler de l’un des sujets les plus chauds cette année”, a-t-elle déclaré alors que l’enfant posait maladroitement devant les hôtes. « Donc, nous avons notre interprétation. Nous avons une statue des Oscars, nous appelons cela “The Oscars Slap”, et il a de la peinture rouge sur la statue.

Parmi les autres costumes du segment, citons le raid Mar-a-Lago de Donald Trump (un enfant déguisé en ancien président, portant de fausses toilettes avec des documents confidentiels «vidés») et un costume d’inflation (un enfant dans une tenue gonflable couverte de 100 $ factures).

Lors de la cérémonie des Oscars en mars, Rock a fait une GI Jane blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett Smith. Smith est monté sur scène depuis son siège au premier rang et a balancé Rock avec une paume ouverte, générant une forte claque. Smith est retourné à son siège et a crié à Rock de “Gardez le nom de ma femme hors de votre putain de bouche!”





Moment: Will Smith gifle Chris Rock sur scène après la blague des Oscars sur la coiffure de sa femme



L’incident est rapidement devenu l’un des moments de divertissement les plus en vogue en 2022.

Smith s’est excusé plus tard d’avoir giflé Rock. Il a été banni des Oscars pendant 10 ans.

Sur Twitter, plusieurs fans de La vue ont exprimé leur dégoût pour le costume des Oscars Slap.

Mauvais goût sur la gifle des Oscars. Vous avez validé la violence Ashly.#La vue — Wenona Price (@msswpr) 31 octobre 2022

Pas un fan de ce costume de gifle d’Oscar. #La vue – Dee (@ahoustonBelle) 31 octobre 2022

Je sais qu’ils ne sont pas sur le point de reparler de cette gifle des Oscars #La vue — Pourquoi Massa ne voulait pas que nous apprenions à lire ou à écrire (@KellyFBabi) 8 septembre 2022

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont également critiqué La vue pour l’empreinte de main rouge du costume, car une telle marque est généralement associée aux femmes autochtones disparues et assassinées.

En 2014, la Gendarmerie royale du Canada a déclaré que plus de 1 200 femmes autochtones avaient été signalé disparus ou assassinés au Canada entre 1980 et 2012. L’Assemblée des Premières Nations a affirmé 16 pour cent de toutes les victimes d’homicide au Canada sont des femmes autochtones.

@La vue Difficile de tout suivre, mais l’empreinte de main rouge sur le visage est le symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Dommage que personne n’ait pu signaler cette idée de costume à l’avance. #MMIWG #La vue – Hillary 🇺🇦 (@disco_hits) 31 octobre 2022

Cette fin de semaine, Saturday Night Live a également fait une claque aux Oscars costumeoù le comédien Devon Walker s’est déguisé en Rock, avec une empreinte de main collée sur son visage.