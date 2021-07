The View dans le « chaos » alors que les producteurs ont du mal à trouver un « Trump républicain » comme Candace Owens pour remplacer Meghan McCain

LA vue dans le « chaos » alors que les producteurs ont du mal à trouver un « Trump républicain » comme Candace Owens pour remplacer Meghan McCain

La démission de McCain est intervenue après :

Plus tôt ce mois-ci, McCain a quitté The View en direct après avoir déclaré qu’elle en avait « fini » avec ses affrontements avec ses co-stars, et a plaisanté en disant qu’il leur restait « quatre semaines de combat ».

L’émission se démène maintenant pour trouver le remplaçant de McCain, qui était tristement célèbre pour ses fortes opinions politiques sur l’émission.

The View a du mal à remplacer Meghan McCain par un « Trump Republican » après que l’acteur conservateur a annoncé ce mois-ci qu’elle démissionnait Crédit : Getty

Un initié a déclaré que la rivale à l’antenne de McCain, Joy Behar, aurait été bouleversée par le départ de Meghan, craignant que son remplaçant « ne supporte pas sa merde » Crédit : ABC

La fille du regretté sénateur John McCain s’est disputée avec son co-animateur Whoopi Goldberg Crédit : La vue

« C’est le chaos dans les coulisses de The View », a déclaré un initié d’ABC au Daily Mail.

« Joy Behar se plaint ouvertement du départ de Meghan car il lui est finalement apparu que parfois il vaut mieux le diable que vous connaissez. »

« Joy vient juste de se rendre compte qu’ils pourraient avoir quelqu’un de beaucoup plus à droite sur l’échiquier politique que Meghan qui ne supportera pas ses conneries », ont-ils ajouté.

La source a déclaré qu’une décision audacieuse serait de faire un « remaniement massif » et d’embaucher un conservateur populaire.

Cela pourrait être Kimberly Guilfoyle, Megyn Kelly ou même Candace Owens, a déclaré la source, pour « faire courir les autres femmes pour leur argent ».

L’émission aurait même tenté d’embaucher Guilfoyle, qui est la petite amie du fils aîné de Trump, Don Jr, à trois reprises lorsqu’elle travaillait pour Fox News.

« ‘[Kimberly] serait formidable car elle poursuivrait littéralement les autres membres du panel tous les jours de la semaine », a déclaré la source. « L’un de nos épisodes les mieux notés a été lorsqu’elle s’est arrêtée à l’émission avec Don Jr. »

Cependant, la source a ajouté que Kelly « ferait la même chose, mais son nouveau contrat avec Sirius rend difficile pour elle de venir nous voir ».

L’hôte invitée préexistante, Anna Navarro, espère également obtenir la place permanente, mais – selon la source – ne l’obtiendra pas.

« Ana Navarro est en colère parce qu’elle veut désespérément le travail de Meghan, mais elle est convaincue qu’ils ne vont pas lui donner une place à temps plein à la table.

« Ana ne mérite pas la présidence. Elle n’est pas républicaine au vrai sens du terme, tout ce qu’elle fait, c’est critiquer les gens qui ont voté pour Trump.

« Nous devons embaucher un républicain Trump pour atteindre une plus grande partie du public disponible à la maison. Ana n’est pas la personne. »

Meghan a rejoint le casting de The View en octobre 2017 et est à l’antenne depuis un total de quatre saisons.

La personnalité de la télévision a été une position républicaine de premier plan dans les médias au cours des dernières années, suivant les traces de son père, feu le sénateur John McCain.

Clashs avec les co-animateurs

Malgré sa longévité dans l’émission, la fille du politicien s’est récemment disputée avec ses co-animateurs.

Le mois dernier, Whoopi Goldberg a critiqué Meghan pour avoir déclaré que le président Biden « s’était embarrassé » lors de sa rencontre avec le Russe Vladimir Poutine.

Les deux dames sont entrées dans un débat houleux après que le natif de l’Arizona a affirmé que le refus de Biden d’une question d’un journaliste de CNN était « 100% Trumpy ».

« La chose que je n’ai jamais vu Trump faire, c’est s’excuser auprès de qui que ce soit », a rétorqué Whoopi, amenant Meghan à interrompre: « Avec tout le respect que je vous dois, je me fiche qu’il s’excuse, il l’a juste embarrassé. »

« Je m’en fiche si vous vous en fichez, écoutez simplement ce que je dis », s’est plaint Whoopi tandis que Meghan intervint: « Je m’en fiche si vous vous en fichez que je m’en fiche. »

« Eh bien, bonne Meghan », a répondu la femme de 65 ans, ajoutant: « Alors tu peux être comme tu es toujours. »

« Tu seras comme tu es toujours », a terminé Meghan.

Les producteurs de l’émission seraient à la recherche d’un « remaniement massif » et embaucheraient une conservatrice populaire comme Candace Owens Crédit : Getty Images – Getty

Les producteurs auraient également poursuivi les deux anciennes stars de Fox News Kimberly Guilfoyle et Megyn Kelly pour « donner aux autres femmes une course pour leur argent » Crédit : Getty