The View contraint de s’excuser pour les commentaires à l’antenne de Joy Behar et Whoopi Goldberg – mais les hôtes sont TOUJOURS confrontés à des réactions négatives

THE View a présenté des excuses à Turning Point USA après que l’association conservatrice à but non lucratif a mis un terme à l’émission-débat de jour pour “déclarations diffamatoires”.

Les co-animateurs Whoopi Goldberg et Joy Behar ont été accusés d’avoir fait de fausses déclarations en direct plus tôt cette semaine.

La co-animatrice de The View, Sara Haines, a présenté des excuses à Turning Point USA à la suite des commentaires faits lundi Crédit : ABC

Dans l’épisode de lundi, Whoopi Goldberg et Joy Behar ont fait des commentaires liant l’organisation conservatrice aux néonazis Crédit : ABC

Turning Point USA, qui cherche à enseigner aux jeunes des valeurs conservatrices, a appelé les hôtes à faire des comparaisons avec les néonazis.

“Lundi, nous avons parlé du fait qu’il y avait des manifestants ouvertement néo-nazis devant le Florida Student Action Summit du groupe Turning Point USA”, a déclaré la co-animatrice Sara Haines.

“Nous voulons préciser que ces manifestants ont été rassemblés en dehors de l’événement et qu’ils n’ont pas été invités ou approuvés par Turning Point USA.”

Haines a ajouté qu’un porte-parole de TPUSA a déclaré que le groupe “condamne à 100% ces idéologies” et qu’il a essayé de “retirer les néo-nazis de la région mais n’a pas pu car ils se trouvaient sur une propriété publique”.

“De plus, Turning Point USA voulait que nous précisions qu’il s’agissait d’un sommet Turning Point USA, et non d’un événement du Parti républicain. Donc, nous nous excusons pour tout ce que nous avons dit qui n’était peut-être pas clair sur ces points », a déclaré Haines.

Cependant, le groupe veut entendre les excuses d’une personne en particulier.

« Whoopi est celui qui l’a dit. Elle devrait être la seule à présenter des excuses », a déclaré un porte-parole de Fox News Digital après les excuses.

Lundi, les hôtes ont partagé leurs réflexions sur le sommet, les commentaires de Goldberg et Behar suscitant la controverse.

“Des néo-nazis étaient là-bas devant la conférence avec des insultes antisémites et, vous savez, la croix gammée nazie et une photo d’une soi-disant personne juive avec des traits exagérés, tout comme Goebbels l’a fait pendant le Troisième Reich”, a déclaré Behar. pendant le spectacle.

“C’est la même chose, tout droit sorti de ce même livre de jeu.”

Behar aurait également semblé impliquer que le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la TPUSA “n’avaient rien fait” après avoir appris la présence du groupe sur les lieux.

Haines a répliqué avec une déclaration de TPUSA condamnant les actions des manifestants néo-nazis.

Pourtant, Goldberg a ensuite commenté que TPUSA “les avait laissés entrer” et ils “savaient qu’ils étaient là”.

Lorsque son co-animateur a répondu que la déclaration de Turning Point avait déclaré que le groupe néonazi était en fait “des manifestants extérieurs” et que TPUSA ne les avait en fait pas “laissés entrer”, Goldberg a continué à doubler.

L’actrice a affirmé que son point de vue sur le fait de laisser entrer le groupe haineux était de nature “métaphorique”.

TPUSA a envoyé mardi la lettre de cessation et d’abstention adressée au chef du bureau d’ABC News à New York, Joshua Hoyos, et à l’avocat en chef adjoint d’ABC, Ian Rosenberg.

“Les fausses déclarations de fait intentionnellement faites lors du segment du 25 juillet de The View ont sans aucun doute nui à la réputation de TPUSA et ont jeté le discrédit sur l’organisation et ses étudiants affiliés auprès du public, des donateurs potentiels et des partenaires commerciaux actuels et futurs, posant une perte financière importante à l’organisation”, lit-on dans la lettre, selon Fox News.

“Plus précisément, les hôtes de The View ont déclaré insidieusement et cavalièrement que TPUSA “laissait [neo-Nazis] dans’ à son événement SAS, métaphoriquement ’embrase[d] eux” et que les néo-nazis étaient “dans le mélange des gens””, a-t-il ajouté.

“L’affirmation selon laquelle TPUSA est complice ou affiliée de quelque manière que ce soit avec les manifestants néonazis en dehors de l’événement est bizarre, fausse, diffamatoire et honteuse.”

“Même après que Mme Haines ait lu à contrecœur la déclaration de TPUSA condamnant le groupe de néonazis et que le groupe n’avait rien à voir avec TPUSA, son événement ou ses étudiants, Mme Goldberg continue la fausse tirade contre TPUSA, affirmant que d’une manière ou d’une autre l’organisation et ses participants étaient “complices” et/ou associés à la manifestation extérieure”, a-t-il conclu.

Une date limite du 27 juillet a également été émise par TPUSA dans la lettre pour une rétractation et des excuses.

La contributrice de TPUSA, Erin Elmore, a partagé une déclaration après les excuses de Haines.

« En tant que Juif et @TPUSA contributeur, je mérite des excuses de @ABCNetwork @La vue @Disney Ils ne se sont pas excusés de m’avoir essentiellement traité de sympathisant nazi. 11 millions de mon peuple sont morts dans l’Holocauste aux mains des nazis. Me connecter à ces gens ignobles est inexcusable.

La TPUSA officielle Compte Twitter a tweeté que Goldberg “est restée silencieuse et n’a pas retiré ses commentaires selon lesquels TPUSA” métaphoriquement “et a embrassé les” nazis “.”

L’émission a été interrompue par TPUSA pour ses commentaires Crédit : ABC