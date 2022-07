The View a frappé avec un cesser et s’abstenir sur les “fausses déclarations” de Joy Behar et Whoopi Goldberg en direct sur les ondes

Les “fausses déclarations” récentes de Joy Behar et Whoopi Goldberg de The View mettent le talk-show d’ABC News sous le feu, car ils viennent d’être frappés d’un cessez et de s’abstenir.

Turning Point USA, une organisation à but non lucratif qui cherche à enseigner aux jeunes les valeurs conservatrices, a officiellement déposé un cesser et s’abstenir de The View après des “déclarations diffamatoires” faites lors d’une récente émission le lundi 25 juillet, rapporte Fox News.

The View et ABC News ont reçu une lettre de cessation et d’abstention de Turning Point USA Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Des manifestants néonazis devant le Turning Point USA Student Action Summit à Tampa, en Floride Crédit : Reuters

Tout en discutant du TPUSA Student Action Summit qui a eu lieu le week-end du 23 juillet, Behar et Goldberg ont déclaré que l’organisation prenait “une page de la WWE” avec les décorations et les effets spéciaux inclus.

Ils continueraient à expliquer que TPUSA est officiellement liée au GOP, ce qui n’est pas confirmé, car TPUSA serait une organisation à but non lucratif.

Cependant, ce seraient les commentaires de Behar et Goldberg sur les manifestants néo-nazis qui sont apparus à l’extérieur du lieu de la TPUSA qui conduiraient à la lettre de cesser et de s’abstenir.

“Des néo-nazis étaient là-bas devant la conférence avec des insultes antisémites et, vous savez, la croix gammée nazie et une photo d’une soi-disant personne juive avec des traits exagérés, tout comme Goebbels l’a fait pendant le Troisième Reich. C’est la même chose chose, tout droit sorti de ce même livre de jeu “, a déclaré Behar pendant l’émission.

Si Behar avait terminé là-bas, un problème ne se serait peut-être pas posé, mais elle impliquerait alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis et la TPUSA “n’ont rien fait” après avoir pris connaissance de la présence du groupe sur les lieux.

Cependant, Behar et Goldberg lisaient une clause de non-responsabilité légale lors de l’émission selon laquelle TPUSA condamne les actions des manifestants néo-nazis.

Goldberg commenterait alors, cependant, que TPUSA “les a laissés entrer” et ils “savaient qu’ils étaient là”.

Cela serait suivi d’une autre déclaration légale des co-animateurs de The View qui expliquait que le groupe néo-nazi était en fait des “manifestants extérieurs” et que TPUSA ne les avait en fait pas “laissés entrer”.

Goldberg expliquerait alors que son point de vue sur le fait de laisser entrer le groupe haineux était de nature « métaphorique ».

Malheureusement, TPUSA et leur avocate interne Veronica Peterson n’ont pas estimé que les clauses de non-responsabilité de The View étaient suffisantes pour étouffer les “fausses déclarations” apparentes de Behar et Goldberg.

“Les fausses déclarations de fait intentionnellement faites lors du segment du 25 juillet de The View ont sans aucun doute nui à la réputation de TPUSA et ont jeté le discrédit sur l’organisation et ses étudiants affiliés auprès du public, des donateurs potentiels et des partenaires commerciaux actuels et futurs, posant une perte financière importante à l’organisation », lit-on dans la lettre officielle que Fox News aurait obtenue.

La lettre serait adressée au chef du bureau d’ABC News à New York, Joshua Hoyos, et à l’avocat en chef adjoint d’ABC, Ian Rosenberg.

Ce seraient également spécifiquement les commentaires de The View sur les relations inexactes de l’organisation avec le groupe néo-nazi qui seraient également soulignés dans la lettre.

“Plus précisément, les hôtes de The View ont déclaré insidieusement et cavalièrement que TPUSA “laissait [neo-Nazis] dans’ à son événement SAS, métaphoriquement ’embrase[d] eux” et que les néo-nazis étaient “dans le mélange des gens”. L’affirmation selon laquelle TPUSA est complice ou affiliée de quelque manière que ce soit avec les manifestants néonazis en dehors de l’événement est bizarre, fausse, diffamatoire et honteuse”, explique la lettre de TPUSA selon Fox News.

“Même après que Mme Haines ait lu à contrecœur la déclaration de TPUSA condamnant le groupe de néonazis et que le groupe n’avait rien à voir avec TPUSA, son événement ou ses étudiants, Mme Goldberg continue la fausse tirade contre TPUSA, affirmant que d’une manière ou d’une autre l’organisation et ses participants étaient « complices » et/ou associés à la manifestation extérieure. »

TPUSA déclarerait alors à nouveau fermement qu’ils sont “agressivement et complètement” en désaccord avec les néo-nazis et leurs croyances et idéologies.

La date limite que TPUSA a donnée à ABC News pour retirer ses déclarations de Behar et Goldberg et s’excuser est aujourd’hui, le 27 juillet.

Le US Sun a contacté ABC News pour un commentaire.

Si rien n’est publié par ABC News aujourd’hui, il est probable que TPUSA intentera une action en justice rapide.

Les commentaires du co-animateur Whoopi Goldberg sont au centre de la lettre de Turning Point USA Crédit : ABC