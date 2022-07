The Venue in Aurora passera de la Nouvelle-Orléans et Arcadian Wild à Michael McDermott dans Mercy Home Benefit – Shaw Local

L’espace de performance musicale Venue à Aurora ajoute les spectacles suivants à ses offres de juillet.

The Venue et Fox Valley Music Foundation présentent The Pete Ellman Big Band Residency Series à 18 h 30 le mardi 19 juillet. Chaque semaine, le groupe est rejoint par un collège, un lycée, un collège ou un autre ensemble de jazz indépendant pour ouvrir monter le spectacle. Le concert d’ouverture de cette semaine sera assuré par le Geneva Jazz Ensemble. Les billets coûtent 5 $.

Big Lagniappe apporte ses sons NOLA à 20 h le vendredi 22 juillet. Au programme, funk, jazz, R&B, soul et cors. De plus, Hotfish ’65 servira du poisson-chat frit et d’autres friandises. Si vous savez ce que signifie manquer la Nouvelle-Orléans, cette émission est pour vous, a déclaré un communiqué de presse. L’admission générale coûte 15 $; tous les prix des billets augmentent de 5 $ à la porte.

Le lieu présente un avantage pour Mercy Home for Boys & Girls mettant en vedette Michael McDermott et Heather Horton le samedi 23 juillet. Mercy Home est un établissement de soins pour enfants dans le besoin. L’organisation dirigée par des catholiques est un lieu de refuge pour les enfants confrontés à des abus et à des circonstances qui les empêchent de grandir sur des bases solides et prometteuses. Les sièges premium coûtent 45 $, l’admission générale 40 $.

L’Arcadian Wild sera de retour à 19 h le dimanche 24 juillet, puisant dans les racines folk et bluegrass. Leur dernier EP, “Principium”, a fait ses débuts au n ° 3 des charts bluegrass de Billboard. C’est un cycle de quatre chansons qui explore les facettes d’une relation humaine, de l’épanouissement à la dégradation à la rédemption. Le groupe a également collaboré avec le cinéaste Greyson Welch sur une série de courts métrages en accompagnement de la musique. Les sièges premium coûtent 25 $, l’admission générale 20 $.

Le lieu est détenu et exploité par la Fox Valley Music Foundation à but non lucratif et peut être trouvé à themusicvenue.org. Consultez le site pour la programmation complète des concerts.