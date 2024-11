The Veilguard établit des records de nombre de joueurs EA et BioWare sur Steam

Dragon Age : Le Garde-Voile BioWare

Dragon Age : The Veilguard est un succès. Après des critiques largement positives, cela semble s’être traduit par des ventes et un nombre de joueurs qui ont battu des records sur PC.

Le jeu a désormais battu Star Wars : Jedi Survivor de 2023, qui avait culminé à 67 855 joueurs il y a un an et demi. Dragon Age : The Veilguard a touché 70 414 joueurs et est actuellement le jeu le plus vendu sur Steamsurpassant même Call of Duty: Black Ops 6. J’ai vu le jeu être comparé défavorablement à Baldur’s Gate 3, qui a enregistré un pic historique de 875 343 joueurs, mais il s’agissait d’une version largement centrée sur PC, et peu de gens le contestent. l’un des meilleurs RPG de tous les temps. Même si c’est très apprécié, peu de gens prétendraient cela à propos de Veilguard.

Les numéros de console sont bien sûr moins traçables, mais il s’agissait du jeu précommandé n°1 sur PS5 avant son lancement, et il se situe actuellement au 5e rang du classement le plus joué, le seul jeu solo de la liste. Les graphiques Xbox sont suffisamment en retard là où nous n’avons pas encore de données significatives de cette plate-forme.

Dragon Age: The Veilguard accumule également désormais des avis d’utilisateurs Steam qui atteignent un score majoritairement positif de 79 % parmi ceux qui ont acheté le jeu. Le sentiment général sur les réseaux sociaux semble également positif, la négativité étant presque entièrement centrée sur une intrigue particulière impliquant un personnage non binaire, désormais utilisée comme bâton de guerre culturelle. Mais parmi la plupart des fans et des nouveaux joueurs, l’ambiance est bonne.

Dragon Age : The Veilguard est un titre extrêmement important pour BioWare, non seulement un retour à la série après une décennie de glace, mais aussi une tentative de surmonter la négativité entourant ses deux dernières versions majeures, Mass Effect Andromeda et le récit édifiant Anthem. . Non, Dragon Age : The Veilguard n’a pas complètement ramené BioWare à ses jours de gloire, mais il semble que cela sera considéré comme une victoire à l’approche de la sortie de BioWare. suivant gros test, un retour dans l’univers Mass Effect.

Bien sûr, nous ne savons pas quelles étaient les « attentes » d’EA pour le jeu, et nous n’avons pas encore de chiffres de ventes officiels de la société. Après des années et des années de développement, plusieurs retouches apparentes et sans aucun doute un budget énorme, il doit surmonter le problème AAA des grosses ventes conduisant parfois à de minces bénéfices en fonction de son coût final. Néanmoins, cela semble être quelque chose dont EA voudra probablement se vanter sous une forme ou une autre, renforçant le fait que BioWare est toujours un producteur solide pour l’entreprise après une décennie de périodes assez difficiles. Nous verrons comment les choses évoluent à partir d’ici.

