The VAR Review: Pourquoi le but de Kevin De Bruyne n’a pas été refusé

Manchester City a sauvé un match nul 1-1 contre le Real Madrid lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions mardi, mais il y a eu une controverse VAR sur le but égalisateur.

Possible ballon hors jeu sur le but de De Bruyne

Ce qui s’est passé: Manchester City a égalisé à la 67e minute lorsque Kevin De Bruyne a brillamment tiré dans le filet depuis le bord de la surface, mais l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti et plusieurs joueurs étaient catégoriques sur le fait que Bernardo Silva n’avait pas réussi à garder le ballon en jeu juste avant, et que le but aurait dû être refusé par le VAR.

Décision VAR : Le but se tient.

Bernardo Silva garde-t-il le ballon en jeu ? être au sport

Examen VAR : Un graphique largement partagé sur les réseaux sociaux, et référencé par Ancelotti, a retenu une grande partie de l’attention – mais tout n’est pas ce qu’il semble. Des sources d’ESPN ont confirmé que le but était autorisé car la phase d’attaque du jeu (APP) a été réinitialisée lorsque Eduardo Camavinga a donné le ballon avec une mauvaise passe sans aucune pression. après le ballon est peut-être sorti du jeu. Tout ce qui précède ce laissez-passer n’est pas valide pour un examen.

🗣️ « Le VAR devrait normalement vérifier si le but est régulier ou non, dans une situation comme celle-là – ils doivent intervenir. Ils ne sont pas allés assez loin pour vérifier. » Le chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsène Wenger, a son mot à dire sur @ManCityc’est l’égaliseur…#beINUCL #RMAMCI #UCL pic.twitter.com/xM67s3gY2v — beIN SPORTS (@beINSPORTS_FR) 9 mai 2023

Les commentaires d’Arsène Wenger, responsable du football mondial à la FIFA, ont été largement diffusés.

« Le VAR devrait normalement vérifier si le but est régulier ou non. Dans une situation comme celle-là, ils doivent intervenir », a déclaré Wenger sur beINSPORTS. « Ils ne sont pas allés assez loin pour vérifier si le ballon était sorti ou non. »

Eduardo Camavinga prend le ballon à Kevin De Bruyne et le contrôle en possession. BT Sport

Vous n’êtes pas allé assez loin en arrière ou vous ne devriez pas remonter plus loin ? Le protocole VAR comporte des éléments clés.

Une APP se termine lorsque :

– l’équipe en défense acquiert la « possession contrôlée » du ballon, c’est-à-dire lorsqu’un joueur de l’équipe en défense :

— « dégage » le ballon sans être sous pression

— contrôle et se déplace clairement avec ou passe le ballon

Aux fins de définir le début de la suivant APP, l’équipe attaquante (Man City) peut prendre possession du ballon :

– lorsqu’il est « perdu » par les adversaires (par exemple mauvaise passe, dégagement etc.)

Eduardo Camavinga a donné le ballon sans aucune pression, Rodri effectuant l’interception. BT Sport

Peu de temps après la remise en jeu, De Bruyne a perdu le ballon au profit de Camavinga, qui avait alors la possession contrôlée et la possibilité de choisir une passe facile. L’international français a simplement joué une mauvaise passe dans une zone centrale qui n’a pas réussi à atteindre son coéquipier. Il a été intercepté par Rodri et cela a finalement conduit De Bruyne à marquer le but. Il est très clair que l’APP a été réinitialisé et que le VAR ne devrait pas être revu avant que Camavinga ne donne inutilement le ballon.

Mais qu’en est-il de l’image qui a été partagée pour prouver que le ballon était sorti ?

« C’était sorti. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la technologie », a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Cela me surprend. Ce sont de petits détails, mais l’arbitre n’a pas été attentif. »

L’image provenait d’un modèle graphique créé par la chaîne de télévision beINSPORTS, diffusé lors de sa couverture de la Ligue des champions. Son utilisation n’est pas approuvée ou disponible pour le VAR, et il n’y a pas de technologie spécifique pour vérifier que le ballon sort du jeu sur la ligne de touche. Personne ne peut être vraiment certain que le ballon est sorti du jeu, mais le graphique télévisé a été présenté comme un fait alors que l’assistant était très proche avec une vue dégagée.

beINSPORTS a produit ce graphique, offert comme preuve que le ballon était sorti du jeu. être au sport

Wenger a également ajouté: « Ou ils n’avaient pas le potentiel de vérifier si le ballon était sorti ou non. Je pense que j’opterais pour [this option] car normalement le VAR ne peut pas vérifier sur la ligne de touche, uniquement sur la ligne de but. »

Alors que la phase d’attaque était un facteur décisif pour le VAR dans ce cas, il n’a que les caméras de diffusion de l’hôte pour prendre une décision sur le ballon hors jeu. Cela peut être utile avec les caméras qui regardent le long de la ligne de but, mais il n’y a pas de caméra qui regarde la ligne de touche. La technologie de la ligne de but nécessite sept caméras uniquement pour surveiller la petite zone à l’intérieur du but. Il n’est donc pas réaliste de pouvoir surveiller toutes les zones extérieures du terrain, en particulier lorsque le ballon peut sortir du jeu à n’importe quelle hauteur.

Wenger s’est trompé lorsqu’il a dit « mais nous avons un jeton dans le ballon maintenant, et avec un jeton dans le ballon, vous pouvez vérifier ».

Le système utilisé par la FIFA lors de la Coupe du monde avait bien une puce pour détecter quand le ballon a été botté ou touché, mais la technologie de l’UEFA n’en a pas. Même si le ballon avait un jeton, celui-ci ne peut pas être utilisé pour décider si le ballon est hors jeu. La puce a pu prouver de manière concluante que Cristiano Ronaldo n’a fait aucun contact avec le ballon pour le premier match du Portugal lors de sa victoire 2-0 contre l’Uruguay. Mais lorsque le Japon a marqué son but gagnant contre l’Espagne, et qu’il était question que le ballon sorte derrière la ligne de but, le VAR ne pouvait pas utiliser la technologie de coup de pied de la FIFA, il devait compter sur les caméras de la ligne de but.

Le Real Madrid peut se sentir lésé et vous pouvez comprendre pourquoi il en ferait quelque chose. Cependant, la phase d’attaque a été réinitialisée et il n’y a pas de technologie pour vérifier la position du ballon – seulement les caméras de diffusion. Encore une fois, ce genre de situation serait rapidement résolu si la FIFA autorisait toutes les compétitions à partager l’audio des discussions VAR pendant les matchs, bien que l’UEFA soit assez protectrice et opterait donc probablement pour ne pas le faire.

Los Blancos a subi un sort similaire lors de la saison 2018-19 lorsqu’il a été éliminé en huitièmes de finale au Bernabeu par l’Ajax. Le VAR n’avait aucune preuve concluante que Noussair Mazraoui n’avait pas réussi à garder le ballon en jeu avant le but de Dusan Tadic, il n’est donc pas intervenu pour le refuser.