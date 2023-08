The VAR Review: Onana échappe à la pénalité pour temps additionnel contre les Wolves

Manchester United a battu Wolverhampton Wanderers 1-0 à Old Trafford lundi soir, mais cela aurait pu être très différent pour les visiteurs, qui ont vu un appel de pénalité contre André Onana rejeté par l’arbitre et le VAR dans le temps additionnel.

Comment se fait-il que les loups n’aient pas reçu de coup de pied, et que s’est-il passé?

André Onana claque dans Sasa Kalajdzic. EPA/PETER POWELL

Sanction possible : Faute d’Onana sur Kalajdzic

Ce qui s’est passé: Les loups menaient 1-0 dans la sixième des sept minutes supplémentaires. Pedro Neto a balancé un centre du flanc droit que Craig Dawson et Sasa Kalajdzic ont sauté pour rencontrer, Onana se précipitant pour défier. Le gardien de but de United a percuté Kalajdzic, mais l’arbitre Simon Hooper a ignoré les demandes de penalty et le ballon est finalement sorti pour un coup de pied de but. Le VAR, Michael Salisbury, a vérifié un coup de pied.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : Alors que l’horloge s’écoulait jusqu’à la fin du match, cela s’était déroulé sans incident pour les officiels. Hormis un cri de handball contre Nélson Semedo, qui avait les bras dans le corps, et un carton jaune manqué pour une faute d’Aaron Wan-Bissaka, il n’y avait pas grand-chose à signaler.

Puis, au plus profond du temps d’arrêt, est venu l’incident qui a changé le teint de tout le week-end. C’est le genre d’erreur qui fait que PGMOL, l’organisme qui dirige l’arbitrage dans le football anglais, pose des problèmes majeurs et fait reculer ses tentatives de montrer que l’organisation est en train de changer.

André Onana serre dans ses bras Sasa Kalajdzic. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Jon Moss, le manager direct des arbitres de Premier League, était à Old Trafford. Dès que le coup de sifflet final a été donné, il s’est rendu dans le vestiaire des Wolves pour parler au patron des Wolves Gary O’Neil et admettre qu’il y avait eu une erreur. Howard Webb, le directeur de l’arbitrage, a également parlé personnellement à O’Neil pour reconnaître l’erreur.

Contrairement au régime précédent chez PGMOL, l’erreur est reconnue et des mesures seront prises. Webb et son équipe doivent lutter avec cela, car une telle ouverture donne l’impression de plus grandes erreurs. Les chiffres du panel indépendant sur les incidents de match clés indiquent que les normes s’améliorent, avec des erreurs considérablement réduites au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Mais les gens se souviennent des mauvaises décisions, pas des bonnes.

Avec la barre haute pour l’intervention en Premier League, il est encore plus important qu’un VAR soit capable d’identifier quand l’arbitre n’a pas vu ce qu’il pense avoir. Sinon, il y a trop de poids sur la décision sur le terrain, et cela étrangle le but du VAR.

Lorsqu’un contrôle commence, l’arbitre décrira l’incident. Donc, si Hooper dit qu’il a senti que le gardien de but n’y était pas tout à fait arrivé et que c’était un rapprochement, il y a une base pour le VAR pour commencer. Il s’agit alors de reconnaître que la description n’est rien de plus qu’un ajustement lâche. Là a été un rassemblement, en quelque sorte, mais la façon dont Onana entre dans son adversaire devrait clairement être jugée comme une faute et un penalty.

La saison dernière, Leeds United s’est vu refuser un penalty contre les Wolves lorsque le gardien José Sá a attrapé la tête de Rasmus Kristensen après que l’attaquant ait retourné le ballon dans la surface. Bien que Sá ait attrapé Kristensen avec son gant, c’était au moins une véritable tentative d’atteindre le ballon, sans pénalité.

Rasmus Kristensen est rattrapé par le gardien des Wolves José Sá. Ian Hodgson/PA Images via Getty Images

Onana a sauté dans les airs avec les mains en l’air à la manière d’une étoile de mer, vraisemblablement dans l’intention de bloquer une tête. Cependant, il ne s’est pas approché du ballon, ni de l’homme qui l’a dirigé (Dawson) et a plutôt éliminé Kalajdzic avec les deux bras et l’a tiré au sol.

Salisbury était le VAR du match Tottenham Hotspur contre Brighton & Hove Albion en avril qui a eu cinq incidents litigieux; le panel indépendant a statué qu’il y avait eu trois erreurs, mais une seule était une erreur claire et évidente non relevée par le VAR (les deux autres étaient des erreurs d’arbitre.) Salisbury a également raté des fautes de handball pour deux buts de West Ham contre Fulham.

André Onana saute vers Sasa Kalajdzic et Craig Dawson sans aucune chance de jouer le ballon. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Le nouveau PGMOL s’efforce de rendre des comptes. Salisbury, Hooper et l’assistant VAR Richard West ont été démis de leurs fonctions pour le week-end prochain. Ceci, bien sûr, ne sera d’aucun réconfort pour les loups.

Après l’erreur de Brighton, Salisbury a été retiré pour la semaine de match suivante et n’a pas reçu d’autre rendez-vous VAR pendant 3 semaines et demie.

Bien qu’il y aura toujours des erreurs — il est impossible de les éliminer complètement de la prise de décision humaine — ce sont ces erreurs flagrantes qui doivent être éliminées : dans le temps additionnel dans un club des Big Six contre l’équipe à l’extérieur, qui aurait eu la chance réclamer un point. Cela alimente le récit selon lequel les petites équipes n’obtiennent pas ces décisions.